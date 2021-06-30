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زفاف انتهى بمأساة.. مصرع فتاة باستعراضات نارية في مصر

زفاف انتهى بمأساة.. مصرع فتاة باستعراضات نارية في مصر

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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عاشت إحدى قرى مصر، مأساة حيث انتهى حفل نقل جهاز عروسين، بالصراخ والبكاء إثر سقوط فتاتين أصيبتا خلال استعراضات نارية بالحفل.

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وشهدت قرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية شمال البلاد، أمس الثلاثاء، حفلا لنقل جهاز عروسين وفق العرف المتبع في بعض قرى مصر، وخلال الاحتفال قام بعض الشباب باستعراضات نارية بطفايات الحريق حولت سماء القرية لسحابة كبيرة من الدخان وفقد أحد الشباب السيطرة على إحداها فانطلقت كالصاروخ لتشوه وجه فتاتين تصادف وجودهما وتصيبهما بإصابات خطيرة انتهت بوفاة إحداهما اليوم الأربعاء، فيما لا زالت حالة الأخرى خطيرة.

2 صور

كما تبين أن الفتاتين وهما ميادة إيهاب ونورا الطحاوي أصيبتا بكسور في الجمجمة وتجمعات دموية في المخ حيث لفظت ميادة أنفاسها الأخيرة اليوم، بينما لا تزال نورا في حالة حرجة.

وتقوم أجهزة الأمن حالياً بتفريغ الكاميرات وفيديوهات العرس لمعرفة هوية المتورطين كما تم استدعاء أسرتي العروسين للاستماع لأقوالهما.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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