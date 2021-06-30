فضائيات الإخوان تغادر تركيا خلال 3 أشهر.. إلى أين؟

حسمت جماعة الإخوان وبشكل نهائي مصير فضائياتها في تركيا وذلك بعد قرار حكومة أنقرة بوقف نشاط الجماعة الإعلامي على أراضيها.

التفاصيل التي كشفتها مصادر لـ"العربية.نت" تؤكد أن الجماعة قررت نقل فضائياتها إلى خارج تركيا خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور، حيث تعتزم الجماعة نقل فضائية "وطن" المملوكة كليا لها خارج تركيا ودمجها في فضائية "الحوار "التي يديرها الإخواني الفلسطيني عزام التميمي من لندن.

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وأضافت المصادر أن فضائية "الشرق" تعتزم الانتقال أيضا للبث من خارج تركيا ولحين تنفيذ قرار النقل قررت الالتزام بتعليمات السلطات التركية بوقف البرامج التحريضية ضد مصر ودول الخليج، ومنع بث أي محتوى يخالف التعليمات التركية.

وأشارت إلى أن إدارة القناة قررت تحويل أغلب البرامج لبرامج منوعات مع استمرار برنامج سينما الشرق للمخرج عز الدين دويدار والاكتفاء ببرنامج "توك شو "وحيد يديره الحقوقي أحمد سميح المقرب من أيمن نور مدير القناة والذي استعان به مؤخرا لتقديم البرنامج الرئيسي بدلا من المذيع معتز مطر.

اختلاسات ومخالفات مالية

بينما في فضائية "وطن" أكدت المصادر أن القناة المملوكة للإخوان تعاني من أزمات مالية حادة خاصة بعد اكتشاف اختلاسات ومخالفات مالية تورط فيها المدير الاداري لها وهو الاخواني على سعد طه اللبان ومجموعة من العاملين معه، مضيفة أن الجماعة وبعد اتخاذها قرار دمج الفضائية مع فضائية "الحوار " ستقوم بنقل مذيعيها إلى لندن، كما قررت نقل الصحافيين الذين لن تتاح لهم فرص عمل فيها إلى أحد المواقع الإخوانية في هولندا والتي يشرف عليها قيادات اخوانية سورية.

"مكملين" تحت إشراف مطرب

أما في فضائية "مكملين" فقد قرر عبد الرحمن أبو ديه ممول الفضائية -وفق ما تؤكد المصادر - تحويلها إلى قناة منوعات ويبحث حاليا اسناد الإشراف على هذه البرامج إلى مطرب شهير لحين ترتيب عملية النقل إلى لندن

فيما وبخ قيادي تركي من حزب العدالة والتنمية الحاكم المذيع الاخواني بفضائية مكملين حمزة زوبع بعد قيام الأخير بانتقاد تركيا في حلقة أخيرة من برنامجه واتهامه لها بخيانة الوعود والعهود.

كانت تركيا قد قررت قبل أيام منع أنشطة الإخوان الإعلامية، لاسيما تلك التي تبث عبر فضائيات الجماعة في إسطنبول.

تركيا تمنع إعلاميي الإخوان من الظهور على مواقع التواصل

وبعد ساعات من إعلان المذيع الإخواني معتز مطر وقف أنشطته الإعلامية على منصات التواصل، وكذلك على قناته على اليوتيوب بطلب رسمي من السلطات التركية، أعلن مذيعون آخرون هم محمد ناصر وحمزة زوبع والفنان هشام عبد الله وقف برامجهم بتعليمات تركية.

وكانت تركيا قد أعلنت عن رغبتها في استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر مارس الماضي.

يشار إلى أنه في مايو الماضي أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، أول زيارة من نوعها منذ 2013، إلى القاهرة لإجراء محادثات "استكشافية" مع مسؤولين مصريين، ترأسهم نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا، فيما كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قبل أيام توقف المباحثات في الوقت الحالي،وعدم وجود أي موعد محدد لاستئناف اللقاءات الاستكشافية، من أجل إعادة العلاقات المتبادلة.