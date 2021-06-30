التنقيب عن الآثار.. حبس رجل الأعمال المصري حسن راتب

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، مساء الثلاثاء، بحبس رجل الأعمال ومالك فضائية المحور حسن راتب 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية التنقيب عن الآثار والاتجار فيها.

واستمرت التحقيقات مع راتب أكثر من 10 ساعات حيث أنكر اشتراكه بتمويل تجارة الآثار مع البرلماني السابق علاء حسانين

فيما كشفت تحريات أجهزة الأمن قيامه بالفعل بتمويل عمليات التنقيب وبيع الاثار مستغلا نفوذه وعلاقاته الواسعة.

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كانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء القبض على رجل الأعمال حسن راتب تنفيذا لقرار النيابة بتهمة تمويله ماديًا للنائب علاء حسانين نائب الجن والعفاريت فى عمليات التنقيب عن الآثار.

اعترافات "نائب العفاريت"

واعترف البرلماني السابق في التحقيقات أنه كان يمارس عمليات التنقيب في منطقة أثرية بالقرب من منطقة مصر القديمة بالقاهرة وأن لديه مخزن للتهريب، كان يخفي فيه المضبوطات، و الآثار التي نجحوا في استخراجها.

وعثرت أجهزة الأمن المصرية بحوزة حسانين وعصابته على 201 قطعة أثرية، تم إحالتها إلى لجان فنية بوزارة الآثار لفحصها.

قائمة المضبوطات

كما تبين أن من بين المضبوطات لوحين خشبيين لتابوت منقوش باللغة المصرية القديمة ، و36 تمثالًا مختلفة الأطوال من 6 سم إلى 13 سم، و4 تماثيل أوشابتي نصفي، وتمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزوري، وتمثال أوشابتي من المرمر، و3 تماثيل من البرونز أحدهم مكسور الرأس، ورأس تمثال صغير الحجم من البرونز بجانب تمثال خشبي طوله حوالي 10 سم وتمثال حجري منقسم لجزئين.

كذلك عثرت السلطات مع المتهمين على تمثال مهرج يرجع للعصر اليوناني وآخر حجري يعود للعصر اليوناني، بالإضافة إلى 52 عملة مختلفة الأشكال و6 عملات من البرونز و3 إبر جراحية يرجح أن تعود للعصر الإسلامي.