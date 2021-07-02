مصرع قائد سيارة اقتحم مزلقانا واصطدم بقطار في مصر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مصرع قائد سيارة اقتحم مزلقانا، واصطدم بقطار في محافظة قنا جنوب البلاد.

وقالت الهيئة في بيان رسمي اليوم الجمعة إنه أثناء مرور القطار رقم 90/2498 أكسبريس القاهرة /أسوان على منفذ الجزيرية بمحافظة قنا اقتحمت سيارة نصف نقل المنفذ من الاتجاه المعاكس، مما أدى إلى اصطدامها بالقطار ونتج عن ذلك وفاة سائق السيارة وكسر خزان وقود جرار القطار.

مادة اعلانية

وأشارت الهيئة إلى أنه تم رفع السيارة وإخلاء الخطوط، مضيفة أنه نتج عن ذلك تأخير عدد 5 قطارات بمتوسط تأخير 40 دقيقة.

وكانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت قبل أيام وقوع تصادم بين جرار قطار بالعربة الخلفية لأحد القطارات بمحطة مصر، أوقع 8 مصابين دون وفيات.

وقبلها قد وقع حادث تصادم بين قطار وحافلة نقل عمال تابعين لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وخلال العام الحالي شهدت مصر عدة حوادث قطارات مأساوية خلال الآونة الأخيرة، حيث وقع في مارس الماضي تصادم بين قطارين عند محافظة سوهاج جنوب البلاد أسفر عن سقوط 19 قتيلا و185 مصابا.

وفي أبريل الماضي، خرجت عربات قطار قادم من مدينة المنصورة إلى القاهرة عن القضبان عند محافظة القليوبية، وأسفر الحادث عن مصرع 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين.