.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصرع قائد سيارة اقتحم مزلقانا واصطدم بقطار في مصر

IMG-3939
قتيل بحادث اصطدام بقطار

مصرع قائد سيارة اقتحم مزلقانا واصطدم بقطار في مصر

في أبريل الماضي، خرجت عربات قطار عن القضبان عند محافظة القليوبية وأسفر الحادث عن مصرع 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مصرع قائد سيارة اقتحم مزلقانا، واصطدم بقطار في محافظة قنا جنوب البلاد.

وقالت الهيئة في بيان رسمي اليوم الجمعة إنه أثناء مرور القطار رقم 90/2498 أكسبريس القاهرة /أسوان على منفذ الجزيرية بمحافظة قنا اقتحمت سيارة نصف نقل المنفذ من الاتجاه المعاكس، مما أدى إلى اصطدامها بالقطار ونتج عن ذلك وفاة سائق السيارة وكسر خزان وقود جرار القطار.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم رفع السيارة وإخلاء الخطوط، مضيفة أنه نتج عن ذلك تأخير عدد 5 قطارات بمتوسط تأخير 40 دقيقة.

وكانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت قبل أيام وقوع تصادم بين جرار قطار بالعربة الخلفية لأحد القطارات بمحطة مصر، أوقع 8 مصابين دون وفيات.

هكذا فرضت فرنسا ضريبة غريبة تسببت في انتشار الأمراض الأخيرة هكذا فرضت فرنسا ضريبة غريبة تسببت في انتشار الأمراض

وقبلها قد وقع حادث تصادم بين قطار وحافلة نقل عمال تابعين لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وخلال العام الحالي شهدت مصر عدة حوادث قطارات مأساوية خلال الآونة الأخيرة، حيث وقع في مارس الماضي تصادم بين قطارين عند محافظة سوهاج جنوب البلاد أسفر عن سقوط 19 قتيلا و185 مصابا.

وفي أبريل الماضي، خرجت عربات قطار قادم من مدينة المنصورة إلى القاهرة عن القضبان عند محافظة القليوبية، وأسفر الحادث عن مصرع 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نتائج محبطة.. الشيخوخة تحددها عوامل بيولوجية وليست بيئية نتائج محبطة.. الشيخوخة تحددها عوامل بيولوجية وليست بيئية
هكذا فرضت فرنسا ضريبة غريبة تسببت في انتشار الأمراض هكذا فرضت فرنسا ضريبة غريبة تسببت في انتشار الأمراض
الأكثر قراءة
شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة
دراسة: الطفل المهتم بهذه الألعاب سيصبح ذكيا! دراسة: الطفل المهتم بهذه الألعاب سيصبح ذكيا!
الكويت تفتح منافذها البرية والبحرية وتستأنف الطيران مع 12 دولة الكويت تفتح منافذها البرية والبحرية وتستأنف الطيران مع 12 دولة
قرعة مثيرة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى المونديال قرعة مثيرة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى المونديال
تركيا تنسحب رسمياً من اتفاقية لمنع العنف ضد المرأة تركيا تنسحب رسمياً من اتفاقية لمنع العنف ضد المرأة
السعودية: ضبط متورطين بتغيير السعودية: ضبط متورطين بتغيير "الحالة" بـ"توكلنا" بشكل غير نظامي
قبل أن تذهب
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للاجئين السوريين بمخيم الزعتري
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للاجئين السوريين بمخيم الزعتري
اكتشف المزيد