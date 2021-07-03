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افتتحها السيسي .. مصر تكشف تفاصيل قاعدة 3 يوليو البحرية ومهامها

قاعدة 3 يوليو البحرية
قاعدة 3 يوليو البحرية

افتتحها السيسي .. مصر تكشف تفاصيل قاعدة 3 يوليو البحرية ومهامها

تجمع القاعدة أكبر مجمع للوحدات البحرية وبها أكثر من 70 وحدة بحرية و47 قطعة بحرية

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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أعلنت الرئاسة المصرية تفاصيل وأهداف قاعدة 3يوليو البحرية والتي افتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت.

وقالت إن القاعدة التي تقع في منطقة جرجوب شمال غربي مصر تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

قاعدة 3 يوليو البحرية
قاعدة 3 يوليو البحرية

وذكرت أن قاعدة 3 يوليو تمثل إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمواجهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

قاعدة 3 يوليو البحرية
قاعدة 3 يوليو البحرية

إلى ذلك تقع القاعدة على مساحة 2650 فدانا، وتعد أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وبها 22 كيلومتر طرق وستكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة التحديات والتهديدات.

وتجمع القاعدة أكبر مجمع للوحدات البحرية وبها أكثر من 70 وحدة بحرية و47 قطعة بحرية.

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ويوجد بالقاعدة قاعة للاجتماعات الرئيسية مجهزة بأحدث الأجهزة العالمية لاستضافة المؤتمرات ومركز محاكاة ومركز قيادة رئيسي.

وقد تم تنفيذ القاعدة على 6 محاور رئيسية تضم منشأت ومباني تدريبات مشتركة، ومخازن إدارية، وبرج مراقبة لمراقبة حركة تحكم السفن في مساحات كبيرة في البحر المتوسط.

وتضم القاعدة مركزًا للقيادة والسيطرة والتحكم وميادين رماية متطورة، وميادين تكتيكية ونقاطًا طبية وأماكن إيواء وفندق وملاعب رياضية.

قاعدة 3 يوليو البحرية
  • قاعدة 3 يوليو البحرية
  • قاعدة 3 يوليو البحرية
  • قاعدة 3 يوليو البحرية
  • قاعدة 3 يوليو البحرية
4 صور
قاعدة 3 يوليو البحرية
قاعدة 3 يوليو البحرية
قاعدة 3 يوليو البحرية
قاعدة 3 يوليو البحرية
قاعدة 3 يوليو البحرية
قاعدة 3 يوليو البحرية
قاعدة 3 يوليو البحرية
قاعدة 3 يوليو البحرية
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