540 مليون دولار وقاطرة شد.. اتفاق القاهرة وإيفرغيفن

بعدما أكدت هيئة قناة السويس، الأحد، التوصل إلى اتفاق ينص على الإفراج عن سفينة الحاويات العملاقة "إيفرغيفن" التي احتجزتها السلطات المصرية عقب جنوحها في مارس/آذار الماضي، أفاد رئيس الهيئة، أسامة ربيع، أن الهيئة تحصل على قاطرة شد حوالي 75 طنا، كجزء من اتفاق التسوية الذي سيتم مع السفينة الجانحة.

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وأكد ربيع أن إيرادات القناة زادات خلال الستة شهور الأولى من 2021 بنسبة 8.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغت إيرادات القناة خلال نفس الفترة المذكورة 3 مليارات دولار، قائلاً: "لو استمرينا كده على نهاية السنة نوصل ستة مليارات دولار".

وتابع أن هيئة القناة ستتسلم قاطرة بقدرة شد حوالي 75 طنا كجزء من اتفاق تسوية للإفراج عن سفينة الحاويات إيفر غيفن التي عطلت مجرى القناة 6 أيام عندما جنحت في مارس/آذار الماضي.

استعدادات للإفراج

يذكر أن بيان للهيئة نشرته الأحد، كان أفاد بأنه تم التوصل إلى الاتفاق مع الجهة مالكة السفينة، لافتاً إلى أن احتفالا سيقام الأربعاء القادم لتوقيع الاتفاق ومغادرة السفينة.

بدوره أعلن ممثل عن ملاك سفينة "إيفر غيفن"، التوصل لحل مع هيئة قناة السويس، مشيراً إلى أن هناك استعدادات مع هيئة قناة السويس للإفراج عن السفينة.

540 مليون دولار

وكانت مصادر قد كشفت لـ"العربية"، مؤخراً، عن أن مصر وقعت اتفاقا مبدئيا مع الشركة المالكة لسفينة "إيفر غيفن"، التي أغلقت قناة السويس في مارس، ستدفع بموجبه 540 مليون دولار تعويضا للقاهرة.

فيما يتضمن الاتفاق بنوداً بعدم تقديم هيئة قناة السويس شكوى ضد الشركة المالكة للسفينة إلى أي جهة مستقبلا وأن تقوم الهيئة بضمان عدم تعرضها لأية مضايقات مستقبلا وتسهيل مهمة عملها، وفقا للمصادر.

عطل لـ6 أيام.. وتخفيض إلى 500 أو أقل

الجدير ذكره أن جنوح السفينة كان تسبب في تعطيل حركة الملاحة في القناة لمدة 6 أيام، مما أدى إلى عرقلة مئات السفن وتعطيل التجارة العالمية.

وأوضحت المصادر أن التعويض الذي تم التوصل إليه، ستدفعه الشركة المالكة للسفينة إيفرغيفن بالاشتراك مع شركات التأمين ونادي الحماية والتأمين البريطاني.

وأشارت المصادر إلى أنه كان هناك محاولات من شركات التأمين والشركة المالكة للسفينة لتخفيض هذا المبلغ إلى 500 مليون دولار أو أقل من ذلك.