بعد توقيع تسوية.. رفع الحجز عن السفينة الجانحة ومغادرتها مصر غدا 

وافقت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية شرق مصر، اليوم الثلاثاء رسميًا على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، برفع الحجز التحفظي، على سفينة الحاويات البنمية الجانحة، ومغادرتها إلى ميناء روتردام بهولندا غدا الأربعاء .

وجاء الحكم بعد طلب هيئة قناة السويس ذلك إثر انتهاء التسوية المقررة بين الهيئة وملاك السفينة وتحديد قيمة التعويضات عن التداعيات والأضرار التي خلفها الحادث .

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وكانت المحكمة قد قررت من قبل ، تأجيل البت في الدعوى المقامة من هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظى الموقع على السفينة بناءً علي طلب طرفي الدعوى لمنحهما فرصة لإنهاء التسوية، وهو ما حدث ونجح الطرفان في الاتفاق على توقيع التسوية غدًا الأربعاء في احتفالية ستقام لهذا الغرض .

من جانبها أنهت هيئة قناة السويس، إجراءات مغادرة السفينة من منطقة البحيرات المرة بالمجرى الملاحى للقناة، استعدادًا لاستئناف رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا.

وكانت السفينة التي تعتبر من أكبر سفن الحاويات في العالم قد جنحت بقناة السويس في 23 مارس الماضي وتسببت بتعطيل حركة الملاحة البحرية لمدة 6 أيام، ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة، قبل نجاح السلطات المصرية في تعويمها.

وتقدمت هيئة القناة بدعوى قضائية لمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية النظر في دعوى تعويض مالي تبلغ قيمته 916 مليون دولار والحجز التحفظي على السفينة لحين سداد التعويض.

وقال المحامي خالد أبوبكر، من فريق الدفاع بهيئة القناة، في دفاعه خلال النظر في القضية، إن القناة تلقت عرضاً مناسباً من ملاك السفينة وجار بحثه، مضيفاً أن الهيئة وافقت على إعطائهم أجل قصير لحسم العرض إذا ما طلبوا ذلك حتى تتمكن الشركة من الوفاء بالالتزامات.

وأشار إلى أن 124 ملاحظة سجلت في العرض المقدم من ملاك السفينة، مؤكداً أن الشركة طلبت مهلة أخرى للرد على عدة نقاط أثارتها قناة السويس أثناء التفاوض ضماناً لحفظ حقوقها، وقد طلب دفاع ملاك السفينة وقتاً مناسباً كمهلة لإنهاء التسوية ودياً.