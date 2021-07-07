مصر.. 74 جنسية يمكنها الحصول على تأشيرة سياحة إلكترونياً

أعلنت وزارة السياحة والآثار اليوم الثلاثاء، عن سماحها لـ٧٤ جنسية حول العالم الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً.

وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من خلال العمل على تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية، تم إضافة 28 جنسية جديدة إلى 46 جنسية تشملها منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً ليصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونيا 74 جنسية حول العالم.

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ومن جانبها، أشارت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة إلى أن تحديث هذه المنظومة جاء بالتزامن مع مرور عام على استئناف مصر لحركة السياحة الوافدة إليها منذ الأول من يوليو ٢٠٢٠.

ولفتت إلى أن هذا التحديث سيسهم في تشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر.

وأوضحت أن بوابة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً مدعمة بـ 8 لغات، كما أنها تتيح الإجابة على استفسارات السائحين المختلفة، مع إتاحة ميزة الدفع الإلكتروني المؤمن لسداد قيمة التأشيرة السياحية وهي 25 دولارا أميركيا للسفرة الواحدة أو 60 دولارا للمتعددة السفرات، حيث إنه يتم إصدار التأشيرة فى مدة أقصاها ٧ أيام.

وأضافت نائب الوزير لشؤون السياحة أنه من المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات أثر إيجابي في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، مشيرة إلى أن السائح يستطيع الحصول على التأشيرة الإلكترونية.