مصر.. وفاة جيهان زوجة الرئيس السابق أنور السادات

توفيت جيهان السادات أرملة الرئيس المصري السابق، أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عاماً بعد اعتلال حالتها الصحية في الآونة الأخيرة.

بدورها، نعت الرئاسة المصرية الراحلة جيهان السادات اليوم الجمعة.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بسام راضي إن ".. جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، (..) قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة".

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدرا قرارا بمنحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على أحد محاور القاهرة.