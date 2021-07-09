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"وتنساب يا نيل حرا طليقا".. نشيد جيش مصر بمجلس الأمن

نشيد الجيش المصري

"وتنساب يا نيل حرا طليقا".. نشيد جيش مصر بمجلس الأمن

سامح شكري يحمل مجلدا عن سد النهضة في مجلس الأمن وظهرت عليه كلمات النشيد

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دبي - العربية.نت

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نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، مساء اليوم الخميس، صورة للوزير سامح شكري، حاملا نص كلمته أمام مجلس الأمن خلال جلسته بشأن سد النهضة.

وظهر في الصورة التي تبدو أنها غلاف للمجلد الذي يحمله شكري، بيت من النشيد الرسمي للقوات المسلحة المصرية "وتنساب يا نيل حرا طليقا.. ليحكي ضفافك مدي النضال".

وكتب حافظ، في تغريدة "الآن في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بدء فعاليات جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي والتي تعقد بناء على طلب مصر والسودان، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري".

وانطلقت جلسة مجلس الأمن الدولي حول أزمة السد الإثيوبي، التي تناقش مشروع قرار تقدمت به تونس، باعتبارها ممثل المجموعة العربية، بشأن دعم مسار المفاوضات في أزمة السد، والابتعاد عن أي قرار أحادي، وهي الجلسة التي دعت لها مصر والسودان عقب قرار إثيوبيا ببدء الملء الثاني للسد في إجراء أحادي يتنافى مع القانون الدولي.

ويدعو مشروع القرار التونسي، لالتزام الدول الثلاث بعملية التفاوض وإبرام اتفاق ملزم حول آلية تشغيل السد وإدارته خلال 6 أشهر، وتجنب أي إجراء أحادي، كما يحفظ حق إثيوبيا في توليد الكهرباء.

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