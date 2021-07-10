"توك توك" الغلابة.. نعمة ونقمة في آن للمصريين

في مصر عامة، لا سيما في شوارع القاهرة الضيقة لا يمكن أي مار على الطريق إلا أن يلاحظ تلك العربة الصغيرة، التي يصفها البعض بعربة الغلابة.

فالتوك توك" بات منذ سنوات ظاهرة منتشرة في البلاد، وأحيانا كثيرة بشكل عشوائي، ما دفع بالحكومة المصرية إلى تنظيم عمله سيارة الأجرة الصغيرة هذه، عبر إدخال نظام ترخيص على مستوى البلاد، أو استبداله بمركبات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي.

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وبررت الحكومة قرارها بأنه سيساعد في تعقب المسؤولين عن الحوادث أو الجرائم، ويحظر القيادة دون السن القانونية ويوفر لسائقيها تأميناً ومعاشاً بعد التقاعد.

في المقابل، رحب بعض السائقين بخطة الترخيص، لكنهم عارضوا مبادلة الحافلات الصغيرة بالتوك توك، مشيرين إلى أن الاستغناء عنه غير ممكن

وأوضح السائق هاني خميس عبد القادر (39 عاماً) لوكالة رويترز أن "التوك توك" أوفر من سيارة الأجرة العادية (تاكسي)، فالرحلة الواحدة فيه تكلف خمسة جنيهات في مقابل 30 جنيهاً للتاكسي.

أجرة رخيصة

من جهته، قال السائق حسام عبد المجيد (35 عاما) إننا نقدم خدمة للزبائن عبر حمل حقائبهم وإنزالها للمكان المنشود، فيما سائق الحافلة العادي لن يقوم بلك.

فيما رأت أم كريم وهي من سكان منطقة المقطم المكتظة أن "التوك توك" نعمة، خصوصاً أنه يوفر الراحة في التنقلات لسكان المنطقة المرضى والمتعبين.

في المقابل، يثير "التوك توك"، انزعاج البعض وهو يتحرك وسط المرور في شوارع المدن المصرية أو عندما يمر بسرعة عبر الأزقة الضيقة، لكنه بالنسبة لآخرين غيرهم وسيلة رخيصة للانتقال من مكان إلى آخر ومن نقطة إلى أخرى في زمن قصير مقارنة بالوقت الذي تستغرقه وسائل النقل العام.

4 ملايين "توك توك"

ويقدر المسؤولون أن هناك ما يصل إلى 4 ملايين "توك توك" في شوارع مصر لكن إما أنها غير مرخصة أو مرخصة بموجب مجموعة غير منظمة أو منسجمة من القواعد المحلية.

كذلك، يقوم أصحابها في أغلب الأحيان بتزويدها بالأضواء الساطعة وبأنظمة الصوت القوية، حيث يدخل سائقوها ومعظمهم من الشباب في مغامرات دون شعور بالخوف على الطرق السريعة، ويحشرون عرباتهم الصغيرة في فجوات ضيقة بحركة المرور وينحرفون وسط السيارات.

ونادراً ما تدخل الحافلات العامة الأحياء السكنية المكتظة حيث ينزل الركاب على الطرق الرئيسية ليشقوا الطريق على أقدامهم إلى المنازل.