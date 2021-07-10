لمواجهة كورونا.. مصر ترسل 31 طن مساعدات طبية إلى تونس

مع إعلان السلطات التونسية انهيار المنظومة الصحية في البلاد، أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إرسال 31 طنًا و566 كيلو من المساعدات الطبية إلى دولة تونس، وذلك لدعم القطاع الصحي في تونس، خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن شحنة المساعدات تصل إلى تونس على متن طائرتين عسكريتين بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية، محملة بشحنة من الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية، وذلك للتغلب على التحديات التي تواجه المنظومة الصحية في تونس.

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كما أوضح أن الشحنة تضم 1500 جرعة "ريمدسفير" لعلاج مرضى كوفيد 19، و300 أسطوانة أكسجين طبي، و300 منظم أسطوانة أكسجين طبي، فضلاً عن 200 ألف ماسك جراحي، و20 ألف ماسك عالي الكفاءة، و20 ألف علبة قفازات "لاتكس"، و100 جهاز Pulseoxymeter لقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم، كما تضم الشحنة (20 مضخة محاليل، 20 سرنجة محاليل، 20 شفاط، 40 مونيتور، 10 أجهزة لتوليد الأكسجين "هاي فلو نيزل".

يأتي ذلك فيما أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية، انهيار المنظومة الصحية في تونس، وذلك بعد "بلوغ الطاقة القصوى من استهلاك الأكسيجين وامتلاء نسبة أسرة الإنعاش بمختلف مشافي البلاد".

وقالت في تصريح للإعلام المحلي الخميس: "نحن في وضع كارثي. لا يمكن أن تجد سريراً إلا بصعوبة كبرى"، مضيفة: "نحن نكافح لتوفير الأكسجين والأطباء يعانون إرهاقاً غير مسبوق".

يشار إلى أن تونس سجلت منذ ظهور الوباء أكثر من 464,914 إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 15735.