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اللغة

شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟

وزير التعليم المصري طارق شوقي
وزير التعليم المصري طارق شوقي

شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟

رد غير متوقع من وزير التعليم المصري على السؤال

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دبي - العربية.نت

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أثار امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة في مصر اليوم السبت ردود أفعال غاضبة لما جاء فيه من أسئلة اعتبرها الطلاب من خارج المنهج.

بدوره، علق وزير التعليم المصري طارق شوقي، على ردود الأفعال هذه بقوله إن الطلاب اعتادوا حفظ الأسئلة في الامتحانات ويشعرون بالتفوق الوهمي.

وطالب الوزير، خلال مداخلته هاتفية على فضائية مصرية الأهالي والطلاب بعدم التركيز على أمور تخص الامتحانات الطويلة والوقت، خاصة أن الأمر بأكمله منافسة بينهم الطلبة في أداء الامتحانات بمعايير ثابتة.

لكن المذيع سيد على مقدم البرنامج، فاجأ الوزير بسؤال صعب كان ضمن أسئلة الامتحانات وهو: ما جمع كلمة "حليب"؟، ليرد الوزير: "أنا مش حافظ الإجابة ولا إحنا بنعرف الامتحان"، مؤكدأ أن الحاسب الآلي هو من يقوم بعمل الامتحان ويأخذه من بنك الأسئلة ويكون هناك 5 اختيارات من متعدد.

ولفت إلى أنه فيما يختص بشكاوى الطلاب بعدم وجود مراوح في اللجان، موضحا أن تعليمات وزارة الصحة أصدرت تكليفاتها بعدم استخدام المراوح لأسباب تتعلق بفيروس كورونا، ولكن تم السماح باستخدام مراوح جانبية فقط.

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