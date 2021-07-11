فيديو مؤلم.. رافعة نقل أثاث تقتل شاباً مصرياً قبل زفافه

شهدت مدينة الإسكندرية شمال مصر حادثا مؤلما، حيث لقي شابان بينهما شاب كان يستعد لزفافه مصرعه إثر سقوط رافعة عليه، كان ينقل خلالها أثاث شقة الزوجية.

ووقع الحادث أمام العقار رقم 15 شارع جميلة بوحريد، في منطقة السيوف شرقي الإسكندرية، حيث كان الشاب محمود أحمد عبد ربه البالغ من العمر 26 عاما يقوم -برفقه صديقه- بنقل أثاث شقة الزوجية الخاصة به في الطابق السادس، وخلال قيامه بعمله سقط عليهما ذراع الرافعة وأصيبا بإصابات خطيرة وجري نقلهما إلى المستشفى حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة.

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من جانبه قال أحمد عبد ربه والد الشاب العريس لـ" العربية.نت" إنه سيقوم برفع دعوى ضد الشركة المالكة لرافعة النقل حيث تبين من الفحص الفني أن الرافعة غير مطابقة للمواصفات وبها عيوب فنية خطيرة، مع علم الشركة بها، مضيفا أنه لا يحتاج للتعويض المادي بعد وفاة ابنه ولكنه لن يترك حقه في معاقبة الشركة بتهمة الإهمال والاستهتار اللذين أوديا بحياته وحياة صديقه وحتى لا يتكرر الأمر مع ضحايا آخرين.

وأضاف أنه جرى فحص الرافعة بمعرفة قوات إدارة الحماية المدنية، وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة.