السفير الأميركي: ندعم مواقف مصر ونعمل على تعميق شراكتنا بمختلف المجالات

أكد جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأميركية في القاهرة، عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الأميركية وقال إن شراكة البلدين تحقق فائدة مشتركة لكل من مصر والولايات المتحدة على حد سواء، وإن الإدارة الأميركية حريصة على تعميق التعاون مع مصر في المرحلة القادمة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وهو ما تم التأكيد عليه في كافة اتصالات الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن مع القيادة المصرية.

جاء ذلك في مقابلة للسفير الأميركي مع جريدة "ايجبت دايلى نيوز" Egypt Daily News الناطقة بالإنجليزية نشرت السفارة الأميركية مقاطع منها على صفحتها الرسمية وشبكات تواصلها الاجتماعي في القاهرة اليوم.

مادة اعلانية

وبشأن الخلاف المصري السوداني مع إثيوبيا حول سد النهضة، قال السفير الأميركي في القاهرة "إن الولايات المتحدة تدرك جيدا مدى أهمية الأمن المائي لمصر، ونؤكد على دعمنا للموقف المصري في هذا الموضوع". وقال إن وزير الخارجية الأميركي قد عين مبعوثا خاصا للولايات المتحدة هو السيد جيفرى فيلتمان لمنطقة القرن الإفريقي والذي سيكون على رأس مهامه العمل على حل الخلاف حول السد الإثيوبى وقيادة ما تقوم به الإدارة الأميركية من جهود في هذا الصدد.

وقال السفير الأميركي إنه لولا الدبلوماسية والتحرك المصري القوي لما أمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين مؤخرا وإحراز نجاح في هذا الأمر، وهو ما عبر عنه الرئيس الأميركي في كل اتصالاته مع الرئيس المصري ومشاوراتهما معا لإيصال الدعم الإنساني اللازم لغزة وإعادة إعمارها، وأضاف أن وزير الخارجية الأميركي السيد بلينكن قد حمل في زيارته الأخيرة للمنطقة "رسالة شكر من الرئيس الأميركي للرئيس المصري على جهوده في هذا الصدد ومتطلبات إعادة إعمار ما خلفته الحرب في غزة ومواصلة جهود بناء السلام في إطار حل الدولتين".

وحول العلاقات الاقتصادية المصرية الأميركية، قال السفير الأميركي إن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر شريك تجاري لمصر وأن السوق المصري هو أكبر و أهم سوق في إفريقيا للصادرات الأميركية، ورابع أكبر سوق للمنتجات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن كون الولايات المتحدة أحد أهم المستثمرين في مصر، وقال: "نعمل مع مصر لتعزيز نموها الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثمار معها".