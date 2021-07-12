.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

برلمان مصر يوافق على مشروع قانون يستهدف فصل موظفين ينتمون للإخوان والإرهابيين

البرلمان المصري
البرلمان المصري
الإخوان المسلمون

برلمان مصر يوافق على مشروع قانون يستهدف فصل موظفين ينتمون للإخوان والإرهابيين

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مجلس النواب المصري يوافق على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة وهي:

- الوزارات - المصالح الحكومية - وحدات الإدارة المحلية - الهيئات العامة - الأجهزة التي لها موازنات خاصة - العاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة - العاملون بشركات القطاع العام - العاملون بشركات قطاع الأعمال العام - الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.

حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار مصر حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار

وكانت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مصرية، قد أصدرت حكما نهائيا بالسجن المؤبد لمحمد بديع مرشد الإخوان و10 آخرين من قيادات الجماعة، في قضية اقتحام الحدود الشرقية، وبانقضاء الدعوى الجنائية لعصام العريان القيادي بالجماعة لوفاته.

وعاقبت المحكمة كلا من محمد بديع مرشد الجماعة، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف بالسجن المؤبد.

وتعود وقائع القضية إلى العام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، حيث قامت عناصر من الجماعة بالتنسيق والمشاركة مع عناصر من حركة حماس باقتحام الحدود الشرقية لمصر واقتحام السجون وتهريب عناصر وقيادات الجماعة المحبوسين فيها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد وفاة شقيقه غرقا.. نجوم الفن يدعمون رامي صبري بعد وفاة شقيقه غرقا.. نجوم الفن يدعمون رامي صبري
احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية! احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية!
الأكثر قراءة
السعودية تعلن إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع العام السعودية تعلن إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع العام
شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟
مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟  مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟ 
إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم
عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة
عودة الملياردير برانسون بعد رحلة سياحية ناجحة للفضاء عودة الملياردير برانسون بعد رحلة سياحية ناجحة للفضاء
قبل أن تذهب
مشاركة عربية لافتة هذا العام وزعت على مسابقات المهرجان السينمائي في كان
مشاركة عربية لافتة هذا العام وزعت على مسابقات المهرجان السينمائي في كان
اكتشف المزيد