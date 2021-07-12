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مندوب مصر لدي الأمم المتحدة: أعضاء مجلس الأمن لا يريدون حسم أزمة سد النهضة

السفير محمد إدريس
السفير محمد إدريس
سد النهضة

مندوب مصر لدي الأمم المتحدة: أعضاء مجلس الأمن لا يريدون حسم أزمة سد النهضة

تونس تباشر سريان مشروع القرار المقدم من مصر والسودان في مجلس الأمن بشأن السد

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دبي - قناة العربية

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أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، إن مصر أعلنت بقوة موقفها خلال جلسة مجلس الأمن في مفاوضات السد الإثيوبي، ووضعت مجلس الأمن أمام مسئولياته بشأن أزمة سد النهضة.

وأعلن السفير، في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن الدولة المصرية خاضت تحركات دبلوماسية مكثفة لطرح أزمة السد الاثيوبي أمام مجلس الأمن، مضيفًا أن العالم مليء بالقضايا التي تهدد الأمن والسلم، ويجب أن يقوم مجلس الأمن بدوره تجاهها.

وشدد مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة أن مصر قادرة على تشكيل مستقبلها ولها رؤية سياسة قوية، لافتًا إلى أن تونس تباشر سريان مشروع القرار المقدم من مصر والسودان في مجلس الأمن بشأن السد، موضحًا أن أعضاء مجلس الأمن لا يريدون أن يتخذوا موقفًا بشأن السد، وسيُحسب ذلك عليهم لاحقا.

والسبتـ، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الأمر داخل مجلس الأمن معقد نظرا "للاعتبارات السياسية والمواءمات" والتفاعل بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين و"تشابك المصالح".

وأشار إلى أن طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن كان أمرا مهما من أجل "تحميله مسؤوليته باعتباره الجهاز الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة المعني بالحفاظ على السلم والأمن".

وأضاف خلال تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن مصر سوف تثير في اتصالاتها مع دول أعضاء بمجلس الأمن "عدم الارتياح" لتجنب تلك الدول الإشارة إلى الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا.

وأوضح أن "المجلس عقد لسنتين متتاليتين جلسة علنية حول السد، وهذا الأمر في حد ذاته بمثابة إنجاز"، معتبرا أن حجة إثيوبيا خلال جلسة مجلس الأمن كانت "ضعيفة ولم ترق إلى كلمتي مصر والسودان".

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