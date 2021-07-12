هذه تفاصيل قانون فصل الموظفين المنتمين للإخوان في مصر

أقر البرلمان المصري اليوم الاثنين، بشكل نهائي، مشروع قانون مقدم من قبل عدد من النواب يقضي بفصل الموظفين المنتمين للإخوان من الوظائف الحكومية.

وأقر البرلمان بتعديل بعض أحكام "القانون رقم 10" لسنة 1973 بشأن "الفصل بغير الطريق التأديبي"، حيث استهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

مادة اعلانية

من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأحد مقدمي مشروع تعديل القانون، لـ"العربية.نت" إن المشروع "سيقضي على الظواهر التي ترتكبها العناصر الإرهابية في بعض الوزارات والهيئات تنفيذاً لأجندتهم الخاصة والتي يستهدفون بها الدولة المصرية والشعب المصري، وكان من أبرزها الحوادث المتكررة في السكك الحديدية".

وكشف أن "القانون تم تقسيمه إلى ثلاث مواد، تضمنت الأولى منه وقف المشتبه فيهم عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، فيما نصت الثانية على تولي النيابة الإدارية التحقيقات والفصل الفوري إذا ثبتت على الموظف تهمة الانتماء إلى الإخوان، وتضمنت المادة الثالثة مواجهة الشائعات التي يروجها عناصر الجماعات الإرهابية على مواقع التواصل ومعاقبة مروجيها".

وقد أقر مجلس النواب المصري الاثنين تشريعاً يتيح فصل موظفين في الدولة "يمسّون بالأمن القومي" أو يشتبه في انتمائهم إلى جماعات "إرهابية". وتصنف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً" وتحظره منذ 2013.

وكان أكثر من عشرة نواب تقدموا بمشروع القانون الشهر الماضي بعدما عزا وزير النقل أمام مجلس النواب في 26 أبريل بعضاً من أسباب الحوادث التي يتعرض لها قطاع السكك الحديد إلى "وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام".

ونص التشريع الذي صار نهائياً على أنه يجوز فصل الموظف العام والعاملين في شركات قطاع الاعمال والهيئات العامة المملوكة للدولة في حال "إخلاله بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية".

ويجوز فصل الموظف العام أيضاً إذا وجدت قرائن على أنه "يمس بالأمن القومي للبلاد وسلامتها وكذلك إذا تم إدراجه على قائمة الإرهابيين بموجب قانون الكيانات الإرهابية" الذي أقرّ عام 2015.

وكان وزير النقل كامل الوزير قد قال في تصريحات صحافية إن هناك "268 عنصراً" ينتمون إلى جماعة الاخوان في هيئة السكك الحديد، وطالب باصدار قانون يسمح بفصلهم من "الوظائف الحساسة". وجاءت تلك التصريحات بعد حادثي قطار وقعا في أبريل وأسفرا عن أكثر من 40 قتيلاً.