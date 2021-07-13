بعد ضرب راكب أمام ابنته.. سكك حديد مصر توقف موظفاً

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد مشادة بين موظف تذاكر في أحد قطارات مصر بسبب خلاف على الأجرة والغرامة من أحد الركاب.

فقد كشف الفيديو قيام الموظف بالتعدي بالضرب على الراكب أمام ابنته، ما أثار غضب الركاب وتفاعل معهم رواد مواقع التواصل.

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من جهتها أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الثلاثاء، توقيف الموظف عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري، مشيرة إلى أن المخطئ سينال عقوبة.

حسن معاملة الركاب

وأشارت إلى أن لوائح السكة الحديد وتوجيهات وزير النقل ترتكز على حسن معاملة الركاب وفقاً للقانون وفي إطار الاحترام التام.

كما أكدت الهيئة على الاحترام التام لكافة الركاب، لافتة إلى أن هدف كل العاملين خدمة الراكب المصري والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة.

وشددت على ضرورة الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب .