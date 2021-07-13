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مصر تنفي استضافة أي وفد أمني إيراني

مصادر للعربية

مصر تنفي استضافة أي وفد أمني إيراني

القاهرة تتحفظ على تدخلات طهران في عدة دول عربية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكدت مصادر "العربية" مساء الثلاثاء أن مصر لم تستضف أي وفد أمني إيراني ولم تعقد أي مباحثات مع طهران، واشترطت القاهرة وقف تدخلات طهران قبل أي خطوة مماثلة.

وقالت إن مصر أكدت رفضها الحوار مع إيران، إضافة لرفضها لأي تنسيق أمني مع إيران.

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كما لفتت المصادر إلى أن القاهرة تتحفظ على تدخلات طهران في عدة دول عربية.

إلى ذلك أوضحت أن مصر طلبت أن توقف إيران حرب الوكلاء في المنطقة، وشددت على وقف طهران لتدخلاتها في شؤون دول الجوار.

يشار إلى أن طهران خططت أكثر من مرة لتنسيق أمني واستخباراتي مع القاهرة، من خلال مسؤولين أمنيين إيرانيين، إلا أن القاهرة رفضت لتحفظات مختلفة، وفق المصادر.

يذكر أن إيران تتدخل في عدة دول عربية مثل لبنان والعراق واليمن حيث تدعم ميليشيات موالية لها تقوض سيادة تلك البلدان.

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