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عمرها 11 عاماً ووزنها 5 كيلوغرامات.. قصة أصغر طفلة بمصر

أصغر طفلة في مصر
أصغر طفلة في مصر
خاص

عمرها 11 عاماً ووزنها 5 كيلوغرامات.. قصة أصغر طفلة بمصر

والد أصغر طفلة من حيث الحجم في مصر يتحدث للعربية.نت عن تفاصيل حالة ابنته

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القاهرة - ريم الششتاوي  

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لا يتخطى طولها 60 سنتيمترا ووزنها 5 كيلوغرامات، تعاني الطفلة المصرية جودي عمرو (11 عاماً)، من توقف في النمو، حيث تعد أصغر طفلة من حيث الحجم في مصر، وقد أصيبت بمرض نادر أثناء فترة حمل والدتها فقد ولدت بوزن 500 غرام.

أصغر طفلة في مصر مع والدها
أصغر طفلة في مصر مع والدها

ففي حديث لـ"العربية.نت" مع عمرو محمود، والد الطفلة جودي، أوضح أن ابنته ولدت بوزن نصف كيلو فقط، "ومنذ ذلك الوقت ونحن في رحلة البحث عن العلاج لحالتها النادرة، حيث تعاني من توقف في النمو".

وأضاف "رغم بحثي المستمر عن علاج لها فإننا لم نستسلم بل التحقت جودي بالمدرسة، وهي الآن بالصف الثالث الابتدائي، وتمارس حياتها بشكل طبيعي".

كما أضاف أن لها 3 أخوة، من بينهم شقيق لم يكمل الـ11 شهراً بعد، إلا أنه يعاني من نفس المرض النادر الذي تعاني منه جودي، إلا أن باقي إخوتها بصحة سليمة، مؤكدا أنه ليس في عائلته أو عائلة زوجته أحد مصابا بهذا المرض النادر.

2 صور

وأشار إلى أن والدة جودي لم تكن تعاني من أي أمراض أثناء حملها على الإطلاق، ولم يكتشفوا مرض الطفلة إلا بعد مولدها.

كما أوضح أن ابنته طفلة محبوبة واجتماعية بشكل كبير، ورغم تعرضها للاستغراب من كثير من الأفراد عند رؤيتها لأول مرة، "لكني لا أبالي للتنمر لكيلا أتسبب في مشاكل".

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