.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"ذبحت ابني ودفنته وأفطرت معي".. جريمة بشعة في مصر

تعبيرية (آيستوك)
تعبيرية (آيستوك)

"ذبحت ابني ودفنته وأفطرت معي".. جريمة بشعة في مصر

المتهمة قتلت الطفل بسبب خلاف مالي مع والدته

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

هزّت جريمة بشعة قرية في القليوبية بمصر، بعد مقتل طفل على يد جارته وبمعاونة زوجها وأبنائها، عقب خلافات مالية مع والدة الطفل.

وفي التفاصيل، بدأت الواقعة بخلاف مالي بين والدة الطفل وأشقائها من جانب، والمتهمة من جانب آخر، بسبب 8 آلاف جنيه طالب بها والد الطفل المتهمة لتسليمها لأصحابها، وفوجئ في اليوم ذاته باختفاء نجله عمار، لتبدأ رحلة البحث عنه في كل مكان.

ذبحهم وهم نيام.. جريمة لمدمن تهز مصر مصر ذبحهم وهم نيام.. جريمة لمدمن تهز مصر

وأوضح رجب رشوان والد الطفل القتيل أن المتهمة وزوجها وابنيهما كانوا يقومون بالبحث معهم ومؤازرتهم، مستنكراً وحشية الجناة، وفق ما نقل موقع "المصراوي".

من جانبها، قالت أم الطفل إن المتهمة يوم الحادث قتلت ابنها بدم بارد، وخرجت وتناولت الإفطار معها دون أن تظهر أي شيء، ومع الوقت تبين اختفاء الطفل فسألتها الأم عنه فأنكرت أنها شاهدته في الوقت الذي كانت قد نفذت جريمتها.

خلاف على 8 آلاف جنيه

وأضافت "لم أتخيل أن ستيتة جارتي تقوم بهذه الجريمة بسبب 8 آلاف جنيه، لدرجة أنها كانت تبحث معنا عن الطفل هي وأبناؤها، وكانت توهمني بخطفه، وهو مقتول بجواري وأنا لا أعلم".

سيارات شرطة مصرية
سيارات شرطة مصرية

وكانت نيابة الخانكة قد صرحت بدفن جثمان الطفل عمار رجب 6 أعوام، بعد انتهاء تقرير الطب الشرعي، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت تهمة القتل العمد للمتهمة الأولى، والتستر وإخفاء الجثة لزوجها وابنيها.

فيما سادت حالة من الحزن قرية القلج، وطالب الأهالي بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين قتلوا طفلاً دون ذنب، مطالبين بعدم دخول هذه الأسرة مرة أخرى أو أقاربهم القرية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
وراء الجبل وبلا وزن.. تلاسن بين وزير إيراني ونائب يقلب التواصل وراء الجبل وبلا وزن.. تلاسن بين وزير إيراني ونائب يقلب التواصل
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
الأكثر قراءة
هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية
لغز لغز "انتحار" غامض لعارضة أزياء شهيرة أصلها من لبنان
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين
بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ"الكلب"
بعد ضرب راكب أمام ابنته.. سكك حديد مصر توقف موظفاً بعد ضرب راكب أمام ابنته.. سكك حديد مصر توقف موظفاً
قبل أن تذهب
الأكثر فتكا وانتشارا.. متحور دلتا يجتاح العالم
الأكثر فتكا وانتشارا.. متحور دلتا يجتاح العالم
اكتشف المزيد