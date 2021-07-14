"ذبحت ابني ودفنته وأفطرت معي".. جريمة بشعة في مصر

هزّت جريمة بشعة قرية في القليوبية بمصر، بعد مقتل طفل على يد جارته وبمعاونة زوجها وأبنائها، عقب خلافات مالية مع والدة الطفل.

وفي التفاصيل، بدأت الواقعة بخلاف مالي بين والدة الطفل وأشقائها من جانب، والمتهمة من جانب آخر، بسبب 8 آلاف جنيه طالب بها والد الطفل المتهمة لتسليمها لأصحابها، وفوجئ في اليوم ذاته باختفاء نجله عمار، لتبدأ رحلة البحث عنه في كل مكان.

مادة اعلانية

وأوضح رجب رشوان والد الطفل القتيل أن المتهمة وزوجها وابنيهما كانوا يقومون بالبحث معهم ومؤازرتهم، مستنكراً وحشية الجناة، وفق ما نقل موقع "المصراوي".

من جانبها، قالت أم الطفل إن المتهمة يوم الحادث قتلت ابنها بدم بارد، وخرجت وتناولت الإفطار معها دون أن تظهر أي شيء، ومع الوقت تبين اختفاء الطفل فسألتها الأم عنه فأنكرت أنها شاهدته في الوقت الذي كانت قد نفذت جريمتها.

خلاف على 8 آلاف جنيه

وأضافت "لم أتخيل أن ستيتة جارتي تقوم بهذه الجريمة بسبب 8 آلاف جنيه، لدرجة أنها كانت تبحث معنا عن الطفل هي وأبناؤها، وكانت توهمني بخطفه، وهو مقتول بجواري وأنا لا أعلم".

وكانت نيابة الخانكة قد صرحت بدفن جثمان الطفل عمار رجب 6 أعوام، بعد انتهاء تقرير الطب الشرعي، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت تهمة القتل العمد للمتهمة الأولى، والتستر وإخفاء الجثة لزوجها وابنيها.

فيما سادت حالة من الحزن قرية القلج، وطالب الأهالي بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين قتلوا طفلاً دون ذنب، مطالبين بعدم دخول هذه الأسرة مرة أخرى أو أقاربهم القرية.