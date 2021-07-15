مصر.. شاهد كيف تدخل وزير النقل لمنع وقوع حادث تصادم بالسكة الحديد

خلال جولة وزير النقل، اليوم الخميس، لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وخلال تفقده أعمال تنفيذ المنازل والمطالع بتقاطع الطريق الدائري بشارع الجزائر لاحظ وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قيام إحدى سيارات النقل رقم أل ص 4395 قيادة المواطن أ. م. أ بالسير على مسار السكة الحديد لتحميل الرخام من الورش المقامة على حرم السكة الحديد بالمخالفة والتي تعرض حياة العاملين بها والمترددين عليها للخطر.





وتصادف قدوم أحد جرارات السكة الحديد القادم من حلوان إلى العباسية مما كادت معه أن تحدث كارثة محققة ولكن قائد الجرار استطاع إيقافه قبل الاصطدام بالعربة، وقام وزير النقل بالتحفظ على السيارة واستدعاء شرطة قسم البساتين لتحرير محضر بالواقعة التي عرضت حياة السائق وحياة الآخرين للخطر وتسببت في تعطيل حركة مسير القطارات.

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مشيراً إلى أن مثل هذه السلوكيات الخاطئة والسلبية تتسبب في إزهاق الأرواح ووقوع الحوادث.





وتناشد وزارة النقل السادة المواطنين باتباع كافة التعليمات المرورية وعدم السير على قضبان السكك الحديدية وعدم الاعتداء على حرم السكة الحديد لأن ذلك يتسبب في وقوع حوادث تزهق أرواح المواطنين.

وطالب الوزير بسرعة إزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد بخط العباسية/حلوان خاصة وأن هذه التعديات تتسبب في وقوع حوادث وتعرض حياة المواطنين للخطر.