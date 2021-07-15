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"سيدة القطار" تروي للعربية.نت تفاصيل الواقعة التي أغضبت المصريين 

المحامية هناء قنديل
المحامية هناء قنديل
خاص

"سيدة القطار" تروي للعربية.نت تفاصيل الواقعة التي أغضبت المصريين

حرصت على توثيق الواقعة بالفيديو لكي أحفظ للراكب حقه، وحتى يسترد كرامته، وقامت هناء بتسليم الفيديو لشرطة السكة الحديد بمدينة شبين الكوم، للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الكمسري

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - ريم الششتاوي 

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أثار فيديو واقعة قطار منوف غضب رواد مواقع التواصل، وركاب القطار خاصة السيدة التي حرصت على توثيق الواقعة لحفظ حق الراكب بعدما تعرض للإهانة والصفع أمام ابنته لعدم قدرته على دفع غرامة التذكرة، في حديث للعربية.نت، روت "سيدة القطار" تفاصيل الواقعة.

أوضحت المحامية هناء قنديل، وهى السيدة التي عرفت بسيدة القطار، الشاهدة على واقعة قطار منوف لـ"العربية.نت" أنها كانت تستقل قطار منوف أثناء طريقها للعودة إلى مدينة شبين الكوم من محكمة منوف، وأثناء تواجدها في القطار سمعت أصوات شجار بين الكمسري وأحد الركاب، وذلك بسبب تعدي الكمسري على الراكب وصفعه لعدم قدرته على دفع قيمة التذكرة، وذلك بالإضافة إلى تواجد ابنته الصغيرة معه، والتي بدأت في البكاء.

تابعت هناء، "مع متابعتي لهذا الموقف قررت أن أتدخل للدفاع عن الراكب وابنته التي شهدت صفع أبيها أمام عينيها وسيطر عليها الخوف والبكاء، وقامت هناء بعرض دفع الغرامة عن الراكب لحل المشكلة، إلا أن الكمسري رفض وحاول جميع الركاب إقناعه بأخذ الغرامة ولكن الكمسري أصر على موقفه ورفض أخذ قيمة التذكرة والغرامة من الركاب وأصر على تسليم الراكب للشرطة لتحرير محضر ضده".

لذلك حرصت على توثيق الواقعة بالفيديو لكي أحفظ للراكب حقه، وحتى يسترد كرامته، وقامت هناء بتسليم الفيديو لشرطة السكة الحديد بمدينة شبين الكوم، للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الكمسري.

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