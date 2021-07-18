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اتصال بين السيسي وسلطان عمان.. تنسيق حول قضايا المنطقة

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

اتصال بين السيسي وسلطان عمان.. تنسيق حول قضايا المنطقة

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القاهرة - العربية.نت 

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تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان تناول تعزيز العلاقات الثنائية وعددا من ملفات وقضايا المنطقة.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن الجانبين أكدا خلال الاتصال على حرص البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والاستثماري وزيادة معدلات التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى أهمية الارتقاء بتلك العلاقات لتصل إلى المستوى المتميز للعلاقات السياسية.

وأعرب السيسي عن أطيب التمنيات للسلطان هيثم بن طارق بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي أرسى قواعدها وبدأها السلطان الراحل قابوس، والنجاح في تحقيق رؤية "عمان 2040"، مشيداً في هذا الإطار بالعلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفاً واحداً ضد الأزمات والتحديات.

من جانبه؛ أشاد السلطان هيثم بن طارق بتميز العلاقات المصرية العمانية، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين، معرباً عن حرص عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء كون مصر محوراً أساسياً في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، إلى جانب سعي بلاده للاستفادة من التجربة التنموية الرائدة والملهمة لمصر.

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