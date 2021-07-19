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اختلفا على مصروف العيد.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت

سكين (آيستوك)
تعبيرية (آيستوك)

اختلفا على مصروف العيد.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة فأمسكت الزوجة بالسكين وطعنته

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دبي – العربية.نت

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في حادث مؤسف، طعنت سيدة مصرية زوجها حتى الموت باستخدام سكين المطبخ بعد مشاجرة كلامية بينهما بشأن مصروف العيد، انتهت بمصرعه.

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فقد أوضح مركز شرطة طوخ في قرية طنط الجزيرة، أن الجريمة حصلت عندما اختلف الزوجان على مصروفات العيد أثناء حديثهما وهما في المطبخ.

الزوج محاسب

ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، فأمسكت الزوجة بالسكين وطعنته في صدره فسقط بعدها على الأرض غارقاً في دمائه ولفظ أنفاسه في الحال.

ونقلت الجثة إلى مستشفى بنها العام، وألقي القبض على الزوجة والسلاح المستخدم في الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كما تبيّن أن المتوفى يعمل محاسباً، وزوجته ربة منزل، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة والمجني عليه متزوجان منذ 4 سنوات ولديهما طفلان: 4 سنوات وعام ونصف.

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