السيسي يؤكد لجونسون تمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه النيل

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي وجونسون بحثا أيضاً "أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة التعاون التجاري والاستثماري والصحي والأمني وجهود مكافحة الإرهاب، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والتقدير بشأن آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

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وأضاف أن السيسي أكد خلال الاتصال "موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ على الأمن المائي لمصر حالياً ومستقبلاً، مع التأكيد في هذا الصدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لدفع عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة".

من جانبه، أبدى رئيس الوزراء البريطاني دعمه لجهود استئناف عملية التفاوض بشأن سد النهضة "من أجل الوصول إلى حل عادل لتلك القضية"، بحسب ما ورد في البيان.

وذكر المتحدث أن الجانبين توافقا على "أهمية توثيق وتطوير التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، خاصة فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة وتأمين الحدود".

كما تناول الاتصال آخر تطورات القضية الفلسطينية "والتأكيد على الأولوية القصوى لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، إلى جانب ضرورة التحرك خلال الفترة المقبلة لاتخاذ مزيد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التهدئة وتوفير الظروف اللازمة لتوفير مناخ موات لإحياء المسار السياسي المنشود وإطلاق مفاوضات جادة وبناءة بين الجانبين".

وتبادل الجانبان أيضاً الرؤى حول آخر مستجدات الأزمة الليبية وأهمية المضي قدماً في العملية السياسية الانتقالية بالبلاد بهدف تسوية الأزمة بشكل نهائي وصولاً إلى الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري، مع التأكيد على "ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامة مؤسساتها الوطنية"، وفقاً للمتحدث الرئاسي المصري.