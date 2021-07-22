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تفاصيل بشعة بالعثور على جثتي مصري وحبيبته في حالة تعفن

إسعاف مصر

تفاصيل بشعة بالعثور على جثتي مصري وحبيبته في حالة تعفن

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دبي - العربية.نت

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كشفت تحريات المباحث المصرية تفاصيل صادمة في العثور على جثتي سائق وفتاة في حالة تعفن داخل سيارة أوبر بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، وقالت إن المتوفيين لقيا مصرعهما نتيجة تشبع رئتيهما بثاني أكسيد الكربون بعد غلق منافذ التهوية في السيارة، مؤكدة على عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

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وأضافت التحريات أن الشاب المتوفي يعمل سائق أوبر، تربطه علاقة بالفتاة المتوفاة، وسبق أن تقدم لخطبتها ورفضت أسرتها طلبه، فقررت الهروب معه، وحررت أسرتها محضرًا بتغيبها منذ 3 أيام داخل قسم شرطة الهرم.

كما أشارت التحريات إلى أن المتوفاة كانت بصحبة الشاب داخل السيارة ولفظا أنفاسهما الأخيرة داخل السيارة بسبب تشبع رئتيهما بثاني أكسيد الكربون، وعثر على جثتيهما في حالة تعفن بعد مرور يومين داخل السيارة.

كانت شرطة مباحث الهرم تلقت بلاغًا من الأهالي بخروج رائحة كريهة من سيارة تقف داخل محل مستأجر في عقار تحت الإنشاء بمنطقة الهرم، وانتقلت شرطة مباحث الجيزة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن السيارة متوقفة داخل محل مستأجر يستخدمه المتوفى كجراج، ومغلق من الداخل، وبكسره عثر على جثتي الشاب في المقعد الخلفي وبصحبته فتاة 21 سنة، وكلاهما في حالة تعفن، ولا توجد بهما إصابات وبحوزتهما جميع متعلقاتهما الشخصية.

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