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السيسي: ثورة 23 يوليو تؤكد العلاقة الراسخة بين الشعب والجيش

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (رويترز)
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (رويترز - أرشيفية)

السيسي: ثورة 23 يوليو تؤكد العلاقة الراسخة بين الشعب والجيش

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دبي – العربية.نت

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن ثورة الـ23 من يوليو تؤكد العلاقة الراسخة والأبدية بين الشعب المصري وقواته المسلحة.

وأوضح في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن "الذكرى التاسعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي دونت بمبادئها العظيمة صفحة مضيئة في تاريخ النضال المصري أكدت العلاقة الراسخة والأبدية بين الشعب وقواته المسلحة".

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وكان السيسي قال في وقت سابق اليوم، إنه يجب على الشعب استلهام روح ثورة يوليو الخالدة، مشيراً إلى قدرة مصر على مواجهة كل التحديات.

وأوضح خلال كلمته بمناسبة ثورة 23 يوليو، صباح اليوم، أن الشعب المصري قادر على تغيير كل التحديات، مضيفا: "قادرون على الحفاظ على مُقدرات البلاد".

قوات من الجيش المصري أرشيفية
قوات من الجيش المصري أرشيفية

كما أضاف أن الشعب استرد حُكم بلاده بعد كِفاح عظيم، لافتاً إلى أن الشعب المصري قام بإصلاحات جذرية على كافة المجالات وضعته على خريطة دول العالم المُتقدمة.

وتابع: "ثورة يوليو المجيدة امتدت لخارج حدود مصر، وأسهمت في تغيير موازين القوى في العالم".

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