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وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. والتعليم توضح!

الطالبة (002)
الطالبة المتوفاة

وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. والتعليم توضح!

التعليم المصرية نعت الطالبة ونفت صعوبة امتحان مادة الفيزياء

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبدالحميد

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شيعت قرية بلمشط بمحافظة المنوفية شمال مصر في جنازة مهيبة، اليوم السبت، جثمان طالبة بالثانوية العامة توفيت صباح اليوم وقبل أداء الامتحان في مادة الفيزياء بدقائق.

وأعلنت مديرية التعليم في المنوفية وفاة الطالبة منار محمد عبدالباقي سعدة 18 عاما، أثناء دخول امتحان الفيزياء في لجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بمدينة منوف.

سبب الوفاة

فيما كشف الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية التفاصيل، وقال إنه تلقى بلاغا بسقوط طالبة في حالة إغماء قبل دخول امتحان الفيزياء في الثانوية العامة في إحدى اللجان بمدينة منوف، مضيفا أنه جرى نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى منوف العام لتوقيع الكشف الطبي عليها إلا أنها فارقت الحياة.

وأضاف أن الفحص الطبي كشف وفاة الطالبة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

توضيح التعليم

من جانبه، قال أحمد سويد مدير مديرية التعليم في المحافظة، إن الواقعة حدثت في تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت، وأثناء دخول الطالبة المتوفاة اللجنة، حيث أصيبت بحالة إغماء وعلى الفور تدخلت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها، إلا أنها فارقت الحياه قبل دخولها المستشفى ليتبين لاحقا وفاتها بأزمة قلبية حادة.

ونعت وزارة التعليم الطالبة، ونفت في بيان ما تردد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بأن وفاة الطالبة جاء بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، مشيرة إلى أن التقارير أكدت وفاتها قبل دخولها اللجنة.

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