بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها

شهدت محافظة الإسكندرية شمال مصر ميل إحدى البنايات مكونة من أكثر من 15 طابقا ما سبب خطورة كبيرة على ساكنيها وسكان العقارات المجاورة.

وأعلنت السلطات وجود ميل في العقار رقم 14 بشارع خطاب وناصية عبد المجيد اللبان بنطاق حي الجمرك، وعلى الفور أمر محافظ الإسكندرية بالإخلاء الفوري للعقار بالكامل، وكذلك العقارات المجاورة والمقابلة لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

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وكلف المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي و تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.

ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير أماكن مخصصة لاستقبال السكان.

وفي سياق متصل، قرر المحافظ تكليف لجنة هندسية عاجلة لمعاينة وفحص العقار والعقارات المحيطة به حيث عاينت اللجنة العقار والعقارات المحيطة لتحديد موقفها الفني والإنشائي وللتأكد من عدم وجود أي خطورة بها على أرواح المواطنين.







وكشفت اللجنة في تقريرها وجود هبوط وميل للعقار في اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة حوالي 20 سم من أعلى وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها.

وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للطوابق العلوية من دور الخدمات وحتى الطابق الثامن علوي ليصبح مكونا من طابق أرضي وسبعة طوابق علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لإتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.

وأوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة وخاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 طابقا متكررا، لاتخاذ القرار المناسب.

يُشار إلى أن محافظة الإسكندرية تعد من أعلى المحافظات المصرية التي تشهد مخالفات عقارية وبنائية كبيرة حيث أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن عدد مخالفات البناء التي شهدتها المحافظة من شهر يناير 2001، وحتى الآن بلغت حوالي 135 ألفا و193 مخالفة فيما قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك 133 ألف قرار إزالة لمبان مخالفة بالمحافظة منذ 2011 حتى العام 2020، موضحا أن هذا العدد كبير جدا.

وأضاف أنه سيتم ازالة كافة المخالفات وإحالة أصحابها للنيابة.