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جريمة مروعة لقتل شقيق شقيقته وزوجها رمياً بالرصاص

توضيحية

جريمة مروعة لقتل شقيق شقيقته وزوجها رمياً بالرصاص

أوضح الفريق البحثي أن الحادث تم داخل منزل المجني عليها، حيث تم إطلاق الرصاص عليهما داخل منزلهما من قبل المتهم

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القاهرة-ريم الششتاوي 

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تسببت خلافات عائلية بين عامل وشقيقته وزوجها بقرية الدير، التابعة لمركز دار السلام في محافظة سوهاج، بقتل العامل لشقيقته وزوجها رمياً بالرصاص.

في التفاصيل، تلقى مدير أمن سوهاج اللواء حسن محمود، بوقوع مشاجرة تسببت في وفيات، ومصرع عامل وزوجته على يد شقيق زوجته.

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ومن جهته، انتقل مأمور ومباحث المركز إلى مكان الحادث، وتم العثور على الجثتين لشقيقة العامل وزوجها، بعد إصابتهما بطلقات نارية، وأوضحت التحريات أن هناك خلافات عائلية بين الضحايا والمتهم.

وأوضح الفريق البحثي أن الحادث تم داخل منزل المجني عليها، حيث تم إطلاق الرصاص عليهما داخل منزلهما من قبل المتهم، ما تسبب في قتلهما، بسبب خلافات عائلية بينهم، ومن جهتها نقلت الجهات الأمنية الجثتين إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي والاستعانة بالطبيب الشرعي لبيان الصفة التشريحية للجثث، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات في الحادث.

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