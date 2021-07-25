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مصر تكشف عن تفاصيل مشروع التبرع بالبلازما وشروط التبرع

التبرع ب البلازما مصر
من أحد مراكز التبرع بالبلازما في مصر

مصر تكشف عن تفاصيل مشروع التبرع بالبلازما وشروط التبرع

وزارة الصحة أكدت مأمونية عملية التبرع من ناحية الحفاظ على صحة وسلامة المتبرعين

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القاهرة - ريم الششتاوي 

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أعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، اليوم الأحد، عن استقبال 281 متبرعاً بمراكز تجميع البلازما، ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وذلك منذ انطلاق المشروع في 14 يوليو الجاري وحتى اليوم.

أحد مراكز التبرع بالبلازما في مصر
أحد مراكز التبرع بالبلازما في مصر

من جهته، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه يتم استقبال المتبرعين بـ6 مراكز لتجميع البلازما موزعة على 5 محافظات على مستوى مصر، والتي انطلق بها المشروع، كما أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزاً آخر خلال العام الجاري.

وأضاف مجاهد أن الشروط الواجب توافرها للتبرع بالبلازما هي أن يكون المتبرع فوق سن الـ18 عاماً، ويتمتع بصحة جيدة، ولم يتبرع بالدم خلال الـ3 أشهر الماضية.

من أحد مراكز التبرع بالبلازما في مصر
من أحد مراكز التبرع بالبلازما في مصر

وأشار إلى أنه يتم الحصول على عينة تتراوح بين 250 إلى 750 مل من البلازما، حسب الحالة الصحية للمتبرع.

وأكد مجاهد مأمونية عملية التبرع بالبلازما بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المتبرعين، موضحاً أنه يتم سحب كمية من الدم من خلال جهاز يعمل على استخلاص البلازما وإعادة كرات الدم الحمراء إلى جسم المتبرع مرة أخرى أتوماتيكياً عن طريق مجموعة من الأنابيب ذات الاستعمال الواحد، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المتصلة بفيروس كورونا بمراكز تجميع البلازما، وفقاً لبروتوكولات مكافحة العدوى.

من أحد مراكز التبرع بالبلازما في مصر
  • من أحد مراكز التبرع بالبلازما في مصر
  • من أحد مراكز التبرع بالبلازما في مصر
2 صور
من أحد مراكز التبرع بالبلازما في مصر
من أحد مراكز التبرع بالبلازما في مصر
من أحد مراكز التبرع بالبلازما في مصر
من أحد مراكز التبرع بالبلازما في مصر
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ودعا مجدداً المواطنين الذين يفوق عمرهم الـ18 عاماً للمشاركة الفعالة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما لإنقاذ حياة المرضى، حيث يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الدم والكبد والكلى والحروق. وأوضح أنه يتم تعويض كمية البلازما التي يتم سحبها عن طريق الإكثار من شرب المياه والسوائل.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نيفين النحاس، المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، أن التبرع بالبلازما يتم مرة كل أسبوعين وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية. ولفتت إلى الفوائد العديدة للتبرع بالبلازما، أهمها تنشيط النخاع العظمي للمتبرع لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسؤولة عن تجديد بروتينات البلازما، بالإضافة إلى إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع يشمل جميع الأمراض والفيروسات للاطمئنان على حالته الصحية.

أحد مراكز التبرع بالبلازما في مصر
  • أحد مراكز التبرع بالبلازما في مصر
  • أحد مراكز التبرع بالبلازما في مصر
2 صور
أحد مراكز التبرع بالبلازما في مصر
أحد مراكز التبرع بالبلازما في مصر
أحد مراكز التبرع بالبلازما في مصر
أحد مراكز التبرع بالبلازما في مصر
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