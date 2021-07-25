.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير الري: نجحنا بإدارة منظومة الماء بفترة الاحتياجات القصوى

مصر محمد عبد العاطي وزير الري
محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري
اقتصاد مصر

وزير الري: نجحنا بإدارة منظومة الماء بفترة الاحتياجات القصوى

محمد عبد العاطي: معدلات سقوط الأمطار حالياً "حول المعدل".. الوقت لا يزال مبكراً للحكم على حجم الفيضان هذا العام

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - ريم الششتاوي 

نشر في: آخر تحديث:

عقدت "اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل" في مصر اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، وذلك لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، ومتابعة الموقف المائي خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية، وما تتخذه الوزارة من إجراءات لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.

ووجّه عبد العاطي أثناء الاجتماع بمواصلة رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كافة الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف، مع جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالة.

نهر النيل (أرشيفية)
نهر النيل (أرشيفية)
لماذا لم تعلن إثيوبيا كمية المياه المخزنة في الملء الثاني؟ مصر خاص لماذا لم تعلن إثيوبيا كمية المياه المخزنة في الملء الثاني؟

وقال عبد العاطي إن "وزارة الموارد المائية والري نجحت في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية من خلال المجهودات الضخمة المبذولة من كافة أجهزة الوزارة، بما يحقق تلبية كافة الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، وبما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية".

كما أوضح عبد العاطي أن لجنة إيراد النهر في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بما يُمكّن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة. وأشار إلى أن معدلات سقوط الأمطار حالياً "حول المعدل"، وأن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على حجم الفيضان هذا العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما زالت بالمستشفى.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها ما زالت بالمستشفى.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها
هل يرفع كورونا نسبة الإصابات بالسكري حول العالم؟ هل يرفع كورونا نسبة الإصابات بالسكري حول العالم؟
الأكثر قراءة
بعد تشردها في الشارع.. صور فنانة مصرية في دار إيواء بعد تشردها في الشارع.. صور فنانة مصرية في دار إيواء
وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. والتعليم توضح! وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. والتعليم توضح!
المريخ.. جهاز يكشف ما لا يصدق داخل الكوكب الأحمر المريخ.. جهاز يكشف ما لا يصدق داخل الكوكب الأحمر
بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها
اتصال قبل الجريمة.. جديد مقتل طبيبة على يد زوجها بمصر اتصال قبل الجريمة.. جديد مقتل طبيبة على يد زوجها بمصر
جهاز غالاكسي الجديد.. مفاجأة قد تصدم المستخدمين جهاز غالاكسي الجديد.. مفاجأة قد تصدم المستخدمين
قبل أن تذهب
حملة عراقية لتطعيم كبار السن ضد كورونا في منازلهم
حملة عراقية لتطعيم كبار السن ضد كورونا في منازلهم
اكتشف المزيد