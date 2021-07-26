مصرية تغرق طفلتها ببرميل مياه.. بسبب كثرة بكائها

شهدت محافظة الفيوم بمصر اليوم جريمة بشعة حيث قامت سيدة بقتل طفلتها داخل منزلها بسبب كثرة بكائها، عبر وضع رأسها داخل برميل مياه لخنقها.

في التفاصيل، تلقى مركز الشرطة التابع لمركز طامية بمحافظة الفيوم بلاغاً من أهالي قرية سرسنا يفيد بقيام سيدة بقتل طفلتها البالغة من العمر 9 أعوام من خلال إغراقها في برميل مياه.

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ولاحظت الأجهزة الأمنية التي انتقلت لموقع الحادث لمعاينة موقع الجريمة، وجود الأم في البيت، ووجود جثة الطفلة في برميل مياه داخل المنزل. ومع استخراج الجهات الأمنية لجثة الفتاة من البرميل، لاحظوا تحول جثة الفتاة إلى اللون الأزرق، لانقطاع الهواء عنها بسبب اختناقها وبلعها للمياه بشكل كبير.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الأم لها 3 فتيات، وأنها تعاني من مرض نفسي، كما أنها معروفة بتعنيفها الدائم لبناتها الثلاث. ومع البكاء الدائم لطفلتها الصغيرة، قررت الأم التخلص منها، فقامت بإغراقها في برميل المياه حتى تسببت في قتلها.

وقامت الجهات الأمنية بالقبض على الأم، وتحرير محضر بالواقعة، كما نقلت جثة الطفلة لمستشفى طامية المركزي.