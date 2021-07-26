.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصرية تغرق طفلتها ببرميل مياه.. بسبب كثرة بكائها

Bath Time Outside stock photo
(تعبيرية)

مصرية تغرق طفلتها ببرميل مياه.. بسبب كثرة بكائها

للأم 3 فتيات وهي تعاني من مرض نفسي كما أنها معروفة بتعنيفها الدائم لبناتها

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - ريم الششتاوي  

نشر في: آخر تحديث:

شهدت محافظة الفيوم بمصر اليوم جريمة بشعة حيث قامت سيدة بقتل طفلتها داخل منزلها بسبب كثرة بكائها، عبر وضع رأسها داخل برميل مياه لخنقها.

في التفاصيل، تلقى مركز الشرطة التابع لمركز طامية بمحافظة الفيوم بلاغاً من أهالي قرية سرسنا يفيد بقيام سيدة بقتل طفلتها البالغة من العمر 9 أعوام من خلال إغراقها في برميل مياه.

 أصفر فاتح.. هذا سر اللون الغريب للسان صبي في كندا علم  أصفر فاتح.. هذا سر اللون الغريب للسان صبي في كندا

ولاحظت الأجهزة الأمنية التي انتقلت لموقع الحادث لمعاينة موقع الجريمة، وجود الأم في البيت، ووجود جثة الطفلة في برميل مياه داخل المنزل. ومع استخراج الجهات الأمنية لجثة الفتاة من البرميل، لاحظوا تحول جثة الفتاة إلى اللون الأزرق، لانقطاع الهواء عنها بسبب اختناقها وبلعها للمياه بشكل كبير.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الأم لها 3 فتيات، وأنها تعاني من مرض نفسي، كما أنها معروفة بتعنيفها الدائم لبناتها الثلاث. ومع البكاء الدائم لطفلتها الصغيرة، قررت الأم التخلص منها، فقامت بإغراقها في برميل المياه حتى تسببت في قتلها.

وقامت الجهات الأمنية بالقبض على الأم، وتحرير محضر بالواقعة، كما نقلت جثة الطفلة لمستشفى طامية المركزي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كويكب بحجم كويكب بحجم "هرم خوفو" يمر قرب الأرض اليوم
تحذير.. نقص هذا الفيتامين ينذر بمشاكل صحية خطيرة! تحذير.. نقص هذا الفيتامين ينذر بمشاكل صحية خطيرة!
الأكثر قراءة
بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها
عصير لأطول فترة عمرية دون أمراض أو زهايمر عصير لأطول فترة عمرية دون أمراض أو زهايمر
صور مروعة.. الفنان أحمد بدير يكشف تفاصيل ما حصل في منزل نجلته صور مروعة.. الفنان أحمد بدير يكشف تفاصيل ما حصل في منزل نجلته
مسلح حوثي يقتل والدته بعد فشله في قتل والده بـ13 رصاصة مسلح حوثي يقتل والدته بعد فشله في قتل والده بـ13 رصاصة
ما أسباب زيادة جرائم المجتمع بمصر؟ خبراء يجيبون للعربية.نت ما أسباب زيادة جرائم المجتمع بمصر؟ خبراء يجيبون للعربية.نت
ما زالت بالمستشفى.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها ما زالت بالمستشفى.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها
قبل أن تذهب
إعصار "إن- فا" يضرب ساحل شرق الصين ويتسبب بدمار كبير
إعصار "إن- فا" يضرب ساحل شرق الصين ويتسبب بدمار كبير
اكتشف المزيد