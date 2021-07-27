بالصور.. استرداد تمثال مصري قديم من هولندا

نجحت وزارتا السياحة والآثار والخارجية المصريتان، في استرداد تمثال قديم لكاهن من عصر الدولة القديمة، كان هرب للخارج.

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وأوضح المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، شعبان عبد الجواد، أن هذا التمثال كان معروضاً للبيع في المعرض الأوروبي السنوي للفنون الجميلة Tefaf بمدينة ماستريخت بهولندا.

وأضاف أن التمثال تبيّن خروجه من مصر بطريقة غير شرعية، مؤكداً أنه ليس من مقتنيات المتاحف أو المخازن التابعة للمجلس الأعلى للآثار وأنه نتيجة الحفر خلسة.

التمثال هرّب إلى الخارج

كما أشار إلى أن التمثال فاقد الأرجل يصور الكاهن "ني كاو بتاح" واقفاً واضعاً ذراعيه بجانبه، ويرتدي نقبة قصيرة، كما حُفر على ذراعه الأيمن اسمه.

وقد قامت وزارة الخارجية، أمس الاثنين، بتسليم القطعة الأثرية إلى لجنة من الخبراء بوزارة السياحة والآثار.