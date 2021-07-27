بثت فيديوهات خادشة.. الأمن المصري يبحث عن "فتاة الهوهوز"

على نهج فتيات التيك توك، اللاتي أثرن الجدل في مصر، يتكرر السيناريو مرة أخرى مع فتاة أطلقت على نفسها اسم "كائن الهوهوز"، واعتادت بث فيديوهات خادشة للحياء، برفقة شخص ادعى في البداية أنه زوجها، وبعد تقديم بلاغ ضدهما، تحركت القوات الأمنية في البحث عليهما للتحقيق معهما.

وكشفت مصادر أمنية في مصر، أن قوة من مباحث الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من تحديد محل إقامة الفتاة، وتبين أنها مقيمة في إحدى المناطق بمحافظة الإسكندرية، وجرى استئذان النيابة العامة للبحث عنها، وتبين هروبها من محل إقامتها من الإسكندرية، وحرزت القوات 4 فيديوهات جديدة تحتوي على إيحاءات جنسية مما يشير إلى تحريضها على ممارسة الرذيلة.

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أمور الدين.. وإيحاءات جنسية

كما كان محامٍ مصري قد تقدم أمس ببلاغ إلكتروني عبر الصفحة الرسمية للنائب العام ضد الحساب الملقب بكائن الهوهوز الذي يتم من خلاله بث فيديوهات لأحد الأشخاص وهو يصور سيدة، ويتلفظان بألفاظ تحوي إيحاءات جنسية، كما يتعرضان لأمور الدين في أحد المقاطع، ونالت من طائفة بالمجتمع المصري وهم أهل الصعيد بقصد التربح من ذلك.

يذكر أن الفتاة قد بثت فيديوهات غير لائقة، احتوت على ألفاظ خادشة للحياء، ففي أحد الفيديوهات ظهرت وهي تسخر من الحجاب، واصفة أنه "أمر شخصي"، كما زعمت أن "الوشم مش حرام"، بحسب قولها.

وفي فيديو آخر، ظهرت هي والشخص الزاعم أنه زوجها، وهما يقومان بحرق آلاف الجنيهات في النار، معلقة: "أي حد عايز يشحن السيزون يكتب عشر كومنتات"، احتفالًا بوصول الحساب لمليون متابع.