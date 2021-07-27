برلمان مصر يوافق على قانون لحماية البحيرات والثروة السمكية

وافق البرلمان المصري اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي ينص على إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

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وسيتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية ويتبع لرئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يعمل على حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها.

كما من المفترض أن يكون مسؤولاً عن حماية وتنمية الثروة السمكية، مع رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، بالإضافة إلى الموافقة على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تنفذها الجهات الأخرى خلال إطار حدودها.

وينص مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من رئيس غير تنفيذي وعضوية نائب رئيس الجهاز وممثلين عن وزارات عدة.

كذلك يحق له الاستعانة بثلاثة من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز ويصدر رئيس الجمهورية قرار تعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويحدد القرار معاملتهم المالية على أن يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابه.