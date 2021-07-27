.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

برلمان مصر يوافق على قانون لحماية البحيرات والثروة السمكية

نهر النيل القاهرة (آيستوك)
نهر النيل القاهرة (آيستوك)

برلمان مصر يوافق على قانون لحماية البحيرات والثروة السمكية

الجهاز يعمل على حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافق البرلمان المصري اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي ينص على إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

بالصور.. استرداد تمثال مصري قديم من هولندا مصر بالصور.. استرداد تمثال مصري قديم من هولندا

وسيتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية ويتبع لرئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يعمل على حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها.

كما من المفترض أن يكون مسؤولاً عن حماية وتنمية الثروة السمكية، مع رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، بالإضافة إلى الموافقة على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تنفذها الجهات الأخرى خلال إطار حدودها.

مجلس النواب
مجلس النواب

وينص مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من رئيس غير تنفيذي وعضوية نائب رئيس الجهاز وممثلين عن وزارات عدة.

كذلك يحق له الاستعانة بثلاثة من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز ويصدر رئيس الجمهورية قرار تعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويحدد القرار معاملتهم المالية على أن يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لمدة 12 عاماً.. مصري انتحل صفة طبيب ومارس المهنة لمدة 12 عاماً.. مصري انتحل صفة طبيب ومارس المهنة
جريمة جريمة "راقصة التجمع" بمصر.. كاميرات المراقبة تحل اللغز
الأكثر قراءة
جريمة جريمة "راقصة التجمع" بمصر.. كاميرات المراقبة تحل اللغز
بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط "فتاة الهوهوز" وصديقها
بالصور.. هذه قصة جراح سعودي استخدم علاقة ملابس لإجراء عملية بالصور.. هذه قصة جراح سعودي استخدم علاقة ملابس لإجراء عملية
السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات
صحوة متأخرة.. صانع سجائر صحوة متأخرة.. صانع سجائر "مارلبورو" يدعو لحظر التدخين !
قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس
قبل أن تذهب
بعد الأحواز.. الاحتجاجات تتمدد في إيران
بعد الأحواز.. الاحتجاجات تتمدد في إيران
اكتشف المزيد