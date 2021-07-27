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جريمة "راقصة التجمع" بمصر.. كاميرات المراقبة تحل اللغز

تعبيرية (آيستوك)
تعبيرية (آيستوك)

جريمة "راقصة التجمع" بمصر.. كاميرات المراقبة تحل اللغز

النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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بعدما شكلت جريمة "راقصة التجمع" في مصر لغزاً على مدى الأيام الماضية، ألقى رجال الأمن القبض على المتهم بقتلها وذلك بعد تحديد هويته من خلال كاميرات المراقبة.

وقررت النيابة العامة في مصر حبس المتهم بالقتل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد والمقترن بالسرقة.

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كما، طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

إلى ذلك، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن شاباً قتل الراقصة الأجنبية عمدا أمام المصعد في إحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، بعد أن استدرجها بحجة إقامة حفلة خطبة.

الكاميرات رصدته

وفي التفاصيل، وعقب دخولها الشقة حاول التحرش بها فقاومت وحاولت الهرب فقام بخنقها أمام المصعد الكهربائي، وذلك بعد أن رصدت الكاميرات صوراً للمتهم أثناء صعوده مع المجني عليها وهروبه من مسرح الجريمة بمفرده عقب ارتكابه للواقعة.

مصعد (تعبيرية - آيستوك)
مصعد (تعبيرية - آيستوك)

وكان حارس العمارة عثر فجر يوم الجمعة الماضي، على جثة سيدة عشرينية على باب المصعد بجوارها حقيبة يد ولا يبدو عليها أي إصابات ظاهرية.

وأوضحت التحريات والمعاينة التي قام بها رجال المباحث عن وجود كدمة في عين السيدة المتوفاة وكدمات حول الرقبة، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية، فضلًا عن اكتشاف اختفاء هاتف المجني عليها وأنها ليست من سكان المنطقة أو المترددين على العقار.

كما أن النيابة قررت عرض الجثة على الطب الشرعي؛ لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، بالإضافة إلى أنها طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

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