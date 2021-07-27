مقتل رجل بانهيار مبنى في مصر.. وزوجته تحت الأنقاض

شهد حي الوراق التابع لمحافظة الجيزة صباح الثلاثاء، انهيار أحد العقارات السكنية بشارع أبو النصر، ما تسبب في وفاة شخص، فيما يجري البحث عن زوجته وآخرين تحت أنقاض المبنى.

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وبحسب المعلومات، فإن السلطات أمرت بإخلاء العقارين المجاورين للعقار لمعرفة مدى تأثرها بالانهيار.

من جهته، عاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع انهيار العقار رقم 3 الكائن بشارع أبو النصر متفرع من شارع القومية بحي الوراق.

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وقال المحافظ إن العقار مكون من دور أرضي و4 طوابق، كاشفاً أنه صدر بشأنه قرار ترميم بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢١ من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يقم قانطو العقار بترميمه رغم إعلان سكانه والمقيمين به بذلك، الأمر الذي أدى لسقوطه نظراً لسوء حالته البنائية.

ولفت إلى أنه فور ورود البلاغ في الساعات الأولى من صباح اليوم، تم التعامل الفوري مع الحادث من خلال مرفقي الحماية المدنية والإسعاف وحي الوراق لإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار حفاظاً على سلامة المواطنين وللتأكد من عدم وجود أي تداعيات أخرى.

كما أشار إلى أنه تم غلق حركة السير بمحيط العقار لحين الانتهاء من عملية رفع الأنقاض بواسطة معدات حي الوراق وهيئة النظافة، مؤكداً أنه تم تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة كافة العقارات المجاورة للعقار المنهار للتأكد من السلامة الإنشائية لهم.

كذلك وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة والوقوف بجانبهم حيث أسفر انهيار العقار عن وفاة روماني موسى فوزي، والبالغ من العمر 32 سنة، فيما لا تزال زوجته تحت الأنقاض وتتسارع الجهود لإنقاذها.

إلى ذلك، أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل لكشف مدى وجود إهمال ومخالفات بالأجهزة المعنية كان من شأنها وقوع الحادث.