علاقة آثمة.. مصرية تقتل أطفالها الثلاثة من أجل "صديقها"

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية، تفاصيل مروعة بقضية مقتل 3 أطفال وإصابة والدهم بالتسمم، في محافظة قنا جنوب البلاد.

فقد كشف جهاز الأمن العام عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أفادت التحريات بارتباط الأم بعلاقة عاطفية مع صديق لها "سائق"، وأنهما اشتركا معا في وضع "السم" داخل العصير للتخلص من أطفالها وزوجها.

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إلى هذا تلقى ضباط مركز فرشوط بلاغا من المستشفى المركزي باستقباله "عاملا"، 32 سنة، "فـي حالة غيبوبة ولا يمكن استجوابه"، وأنجاله الثلاثة "آدم"، 9 سنوات، و"أميرة"، 8 سنوات، و"أمير"، 4 سنوات، مُصابين بحالة تسمم إثر تناولهم عصيرا، ووفاة الثلاثة أثناء تلقيهم الإسعافات الأولية.

علاقة غير شرعية

على الفور، وجه مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بسرعة تشكيل فريق بحث، وتوصل إلى ارتباط زوجة المصاب، 26 سنة، ربة منزل، بعلاقة عاطفية مع "سائق"، 26 سنة، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بالجريمة.

وأكد المتهم الثاني وجود علاقة مع المتهمة، واتفاقهما على التخلص من زوجها وأولادها، وفي سبيل ذلك، أحضر مادة سامة ووضعها فـي 4 عبوات عصير وأعطاها للمتهمة، والتي قامت بتقديمها للمجني عليهم (زوجها، وأطفالهما).

وبمواجهة المتهمة بأقوال عشيقها أكدت اعترافاته.

وكانت التحريات أكدت وجود خلافات بين المتهمة وزوجها، المصاب حاليا، وأن المتهمة تركت منزل الزوجية عدة مرات غاضبة، بعد أن وجهت له تهديدات متكررة بـ"الندم الشديد" وذلك أمام الجيران، إلا أن أسرتها كانت تجبرها على العودة لمسكن الزوجية.

أقوال متناقضة

وأشارت التحريات إلى أن الزوجة أدلت بعدة أقوال متناقضة لتضليل العدالة، ففي بادئ الأمر ذكرت أن الضحايا تناولوا عصيرًا منتهي الصلاحية من محل بقالة، إلا أنه بتفريغ كاميرات في خط سير الزوج وأطفاله لم يثبت ذلك، ثم ادعت أنهم تناولوا بطيخا مسرطنا بجوار وجبة فسيخ قديمة، وأنها لم تأكل معهم، ومؤخرا ادعت أن مبيدا حشريا سقط في وجبة الإفطار، وبفحص المنزل لم يتم العثور على أي مبيدات، إلا أنه تم التوصل إلى صديقها، الذي أكد ارتباطه عاطفيا بها وتقديمه لها المادة السامة والعصير من أجل التخلص من الزوج والأولاد.