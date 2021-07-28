.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير الري المصري: نتوقع زيادة منسوب مياه نهر النيل

وزير الري المصري محمد عبدالعاطي
وزير الري المصري محمد عبدالعاطي

وزير الري المصري: نتوقع زيادة منسوب مياه نهر النيل

رفع درجة الاستعداد بين أجهزة وزارة الري لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة

متابع الغاء المتابعة

  القاهرة-ريم الششتاوي  

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الري المصري محمد عبد العاطى، اليوم الأربعاء، إن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان.

تونس.. الشعب يطالب الرئيس باختيار قائد وطني للمرحلة القادمة المغرب العربي تونس.. الشعب يطالب الرئيس باختيار قائد وطني للمرحلة القادمة

وأضاف أن اللجنة تنعقد بشكل دوري لمتابعة الموقف المائي والتعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية، مشيراً إلى زيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وأنه من المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول أغسطس بداية السنة المائية.

كما أشار إلى أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه.

وشدد على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور وكافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ، لضمان حسن إدارة المنظومة المائي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بأسهل طريقة.. هكذا تحمّل مقاطع يوتيوب بهاتف آيفون بأسهل طريقة.. هكذا تحمّل مقاطع يوتيوب بهاتف آيفون
شاهد.. شاحنة تدهس عمالاً نائمين على جانب طريق بالهند شاهد.. شاحنة تدهس عمالاً نائمين على جانب طريق بالهند
الأكثر قراءة
جريمة جريمة "راقصة التجمع" بمصر.. كاميرات المراقبة تحل اللغز
بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط "فتاة الهوهوز" وصديقها
السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات
قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس
لمدة 12 عاماً.. مصري انتحل صفة طبيب ومارس المهنة لمدة 12 عاماً.. مصري انتحل صفة طبيب ومارس المهنة
احذر.. الإفراط في تناول هذا المشروب الشهير قد يضر الدماغ احذر.. الإفراط في تناول هذا المشروب الشهير قد يضر الدماغ
قبل أن تذهب
آخر صناع القراقل في باكستان يكافح للحفاظ على حرفة الآباء من الاندثار
آخر صناع القراقل في باكستان يكافح للحفاظ على حرفة الآباء من الاندثار
اكتشف المزيد