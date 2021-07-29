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مباحثات بين قائد الجيش اللبناني ورئيس المخابرات المصرية

قائد الجيش اللبناني جوزيف عون في مصر لبنان السيسي
من زيارة قائد الجيش اللبناني إلى مصر
لبنان

مباحثات بين قائد الجيش اللبناني ورئيس المخابرات المصرية

العماد جوزيف عون التقى أمس في القاهرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع محمد زكي

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دبي – العربية.نت

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التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الخميس خلال زيارته إلى القاهرة، رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، حسب ما أعلن عنه الجيش اللبناني.

وكانت الرئاسة المصرية قد قالت في بيان أمس الأربعاء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل عون، وأكد له حرص بلاده على سلامة وأمن واستقرار لبنان ومصلحته الوطنية.

السيسي يستقبل العماد جوزيف عون
السيسي يستقبل العماد جوزيف عون

كما التقى عون في القاهرة مع القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي محمد زكي، إضافة لرئيس الأركان محمد فريد.

وخلال لقائه بعون، ثمّن السيسي "الدور الأساسي الذي يقوم به الجيش اللبناني الوطني للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان، وذلك في إطار ما تمثله الجيوش الوطنية كعمود فقري ضامن لتماسك واستقرار الدول"، بحسب بيان الرئاسة المصرية.

من زيارة قائد الجيش اللبناني إلى مصر
من زيارة قائد الجيش اللبناني إلى مصر

وأضاف البيان أن عون أكد خلال اللقاء على "حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، مع الإعراب عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، امتداداً لدور مصر المحوري لحفظ الاستقرار في المنطقة العربية بأسرها".

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، والاستفادة من الخبرة المصرية في العديد من المجالات.

من زيارة قائد الجيش اللبناني إلى مصر
من زيارة قائد الجيش اللبناني إلى مصر
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من جهته، قال الجيش اللبناني إن السيسي نوه بدور الجيش اللبناني في هذه المرحلة "الدقيقة"، كما أثنى على الجهود التي يبذلها في سبيل توفير الأمن والاستقرار للبنان، فيما أعرب عون عن شكره للرئيس المصري على دعم بلاده المستمر للبنان وللجيش اللبناني.

والثلاثاء، توجه عون إلى مصر بدعوة من نظيره المصري الفريق محمد فريد، بحسب بيان سابق لقيادة الجيش اللبناني.

وفي فبراير الماضي، قدمت مصر للجيش اللبناني مواد طبية ودوائية بالإضافة إلى نحو 5 أطنان من المواد الغذائية، في ظل أزمة اقتصادية تعصف بلبنان وتؤثر على المؤسسة العسكرية.

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