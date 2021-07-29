مصر.. قتيل و4 جرحى بمعركة بين عائلتين وانتشار لقوات الأمن

انتشرت قوات الأمن المصرية بشكل مكثف في محيط منطقة المرج، بعد اندلاع مشاجرة دموية بالأسلحة النارية تسببت في مقتل وإصابة 5 أشخاص.

وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين عائلتي "السوهاجي" و"السميطي"، واستخدم فيها طرفا المشاجرة الأسلحة النارية.

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وأضافت التحريات أن المشاجرة وقعت أمام محطة مترو المرج، وانتهت بمقتل مواطن وإصابة 4 آخرين.

وانتقلت أجهزة الأمن وقوات الأمن المركزي، وتم فرض طوق أمني، وتم القبض على عدد من طرفيها، وجار البحث عن متهمين آخرين، وقد تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وتعمل قوات الأمن على منع تجدد الاشتباكات، وتقوم حاليا جهات التحقيق باستجواب المضبوطين من الطرفين لسماع أقوالهم حول الواقعة، وكلفت النيابة بسرعة إعداد تقرير الطب الشرعي لإنهاء إجراءات دفن القتيل، وكلفت المباحث بسرعة ضبط باقي طرفي المشاجرة الهاربين.