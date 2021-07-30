مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بعد أن دهس قطار سيارتهم التي كانوا يستقلونها في إحدى قرى الدقهلية.

وكانت مدير أمن الدقهلية قد تلقى بلاغا من أهالي قرية طرانيس العرب التابعة لمدينة السنبلاوين بتصادم قطار بسيارة ملاكي وتوقف حركة القطارات بخط المنصورة -الزقازيق.

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وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام قطار بسيارة ملاكي ماركة "تويوتا" أثناء عبورها المزلقان، وبداخلها 3 أشخاص حيث لقوا مصرعهم .

وتم نقل المتوفين لمستشفي السنبلاوين العام، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.