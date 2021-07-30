مصر.. تصادم قطار برصيف محطة وسقوط جرحى

سقط جرحى في تصادم قطار بالصدادات الخرسانية بمحطة نجع حمادي في محافظة قنا جنوب مصر، اليوم الجمعة.

وذكر شهود عيان للعربية.نت أن قطار ركاب رقم 735 اصطدم بالصدادات الخرسانية الموجودة بنهاية رصيف محطة السكك الحديدية بمحطة نجع حمادي في قنا، ما أدى لسقوط جرحى بين الركاب وحدوث تلفيات بالجرار.

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وتبين أن جرار القطار تعرض للتلف بفعل التصادم فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات.

من جانبها، بدأت السلطات في إزالة آثار الحادث لإعادة حركة القطارات التي تعطلت وتوقفت بسبب التصادم.