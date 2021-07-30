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مصر.. تصادم قطار برصيف محطة وسقوط جرحى

من موقع حادث قطار نجع حمادي

مصر.. تصادم قطار برصيف محطة وسقوط جرحى

شهود عيان للعربية.نت: قطار ركاب رقم 735 اصطدم بالصدادات الخرسانية الموجودة بنهاية رصيف محطة السكك الحديدية بمحطة نجع حمادي في قنا

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القاهرة - أشرف عبدالحميد

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سقط جرحى في تصادم قطار بالصدادات الخرسانية بمحطة نجع حمادي في محافظة قنا جنوب مصر، اليوم الجمعة.

من موقع حادث قطار نجع حمادي
من موقع حادث قطار نجع حمادي

وذكر شهود عيان للعربية.نت أن قطار ركاب رقم 735 اصطدم بالصدادات الخرسانية الموجودة بنهاية رصيف محطة السكك الحديدية بمحطة نجع حمادي في قنا، ما أدى لسقوط جرحى بين الركاب وحدوث تلفيات بالجرار.

أحد المصابين
أحد المصابين

وتبين أن جرار القطار تعرض للتلف بفعل التصادم فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات.

من جانبها، بدأت السلطات في إزالة آثار الحادث لإعادة حركة القطارات التي تعطلت وتوقفت بسبب التصادم.

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