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السيسي يقرر علاج طفلة فلسطينية تعاني من مرض خطير

فتاة فلسطينية
الفتاة الفلسطينية

السيسي يقرر علاج طفلة فلسطينية تعاني من مرض خطير

الطفلة تغادر قطاع غزة الأحد للعلاج في القاهرة

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القاهرة -أشرف عبد الحميد 

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استجاب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لمناشدة أب فلسطيني طالب بعلاج طفلته التي تُعاني من مرض جلدي خطير في مصر.

وكانت أسرة الطفلة "بيان محمود" التي تقيم في غزة قد ناشدت الرئيس المصري بالتدخل لعلاج ابنتهم التي تعاني من مرض جلدي يهدد حياتها واحتار الأطباء في تشخيصه.

الطفلة تعاني من مرض جلدي خطير
الطفلة تعاني من مرض جلدي خطير

واستجاب السيسي لمناشدة الأسرة الفلسطينية وأمر بسرعة سفر طفلتهم إلى القاهرة وعلاجها حيث من المقرر أن تغادر الطفلة قطاع غزة إلى القاهرة، الأحد، عبر معبر رفح البري.

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وكانت عائلة الطفلة قد نشرت مناشدة عبر وسائل الاعلام طالبت فيها بتحويل طفلتهم للعلاج في مصر لعدم توافره في غزة، فضلا عن عدم قدرة الأسرة المادية على السفر أو توفير العلاج لها.

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