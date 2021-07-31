السيسي يقرر علاج طفلة فلسطينية تعاني من مرض خطير

استجاب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لمناشدة أب فلسطيني طالب بعلاج طفلته التي تُعاني من مرض جلدي خطير في مصر.

وكانت أسرة الطفلة "بيان محمود" التي تقيم في غزة قد ناشدت الرئيس المصري بالتدخل لعلاج ابنتهم التي تعاني من مرض جلدي يهدد حياتها واحتار الأطباء في تشخيصه.

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واستجاب السيسي لمناشدة الأسرة الفلسطينية وأمر بسرعة سفر طفلتهم إلى القاهرة وعلاجها حيث من المقرر أن تغادر الطفلة قطاع غزة إلى القاهرة، الأحد، عبر معبر رفح البري.

وكانت عائلة الطفلة قد نشرت مناشدة عبر وسائل الاعلام طالبت فيها بتحويل طفلتهم للعلاج في مصر لعدم توافره في غزة، فضلا عن عدم قدرة الأسرة المادية على السفر أو توفير العلاج لها.