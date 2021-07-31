والد طفلة غزة التي أمر السيسي بعلاجها: هذه حالتها ولا أدري كيف علم بها؟

كشف والد الطفلة الفلسطينية بيان محمود التي تعاني من مرض جلدي خطير، واستجاب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لمناشدته وأمر بعلاج الطفلة في مصر تفاصيل حالتها وكيف وصلت رسالته للرئيس المصري.

وقال الأب الفلسطيني في تصريحات لـ"العربية.نت" إنه عامل بسيط من جباليا بقطاع غزة، لديه 5 أولاد أربع بنات وولد، وظروفه المادية صعبة لعدم انتظامه في عمل دائم، مضيفا أن ابنته الثانية بيان والتي تبلغ من العمر 7 سنوات تعاني من مرض جلدي خطير يلتهم جسدها ويقتلها كل يوم.

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ويضيف أن الأطباء في قطاع غزة احتاروا في تشخيص مرض ابنته الذي يلازمها منذ 6 سنوات، وأصيبت به وقت أن كان عمرها عاما، حيث بدأ كحبيبات جلدية حمراء تظهر في جسدها وتنمو بسرعة رهيبة وتتجمع فيها نقاط بيضاء، تجعلها تواصل حك جلدها أملا في وقف الآلام حتى تنزف دماه، مضيفا أن الأطباء اعتقدوا أنها أكزيما وبعضهم اعتقد أنها الصدفية وآخرون أكدوا أنها حساسية.

ويتابع الأب الفلسطيني قائلا : إن الكثيرين من أصدقائه نصحوه بعرض ابنته على أطباء مصريين نجحوا في علاج حالات مماثلة، ونظرا لأن ظروفه المادية صعبة ولا يقوى على تحمل نفقات السفر والعلاج في مصر تطوع أصدقاؤه وكتبوا استغاثة على صفحاتهم على مواقع التواصل مناشدين رجال الخير في مصر بالمبادرة لعلاج الطفلة، مشيرا إلى أن الاستغاثة تضمنت ما يلي "الأخوة والأخوات في مصر هذه الطفلة الفلسطينية "بيان" من غزة تُعاني من مرض جلدي وحالتها خطيرة ويجب تحويلها إلى مصر للعلاج لعدم توفره في غزة ولا تملك عائلتها ثمن السفر أو توفير العلاج لها، ومن يستطيع استقبالها من أفراد أو مؤسسات يمكنه التواصل.

وأضاف أنه عقب يومين من نشر الاستغاثة فوجئ بأصدقائه يخبرونه أن استغاثته وصلت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأنه أمر بعلاج الطفلة في مصر، وإنهاء إجراءات سفرها عبر معبر رفح غدا الأحد للعلاج في أحد المستشفيات الكبرى، موضحا أنه لايعلم حتى الآن كيف وصلت الاستغاثة التي نشرها عبر مواقع التواصل وليس عبر قنوات رسمية وخلال فترة زمنية قصيرة للرئيس السيسي، وبادر على الفور بإصدار قراره الذي أعاد الأمل لأسرته.

ويكشف الأب الفلسطيني أن ابنته ستسافر برفقه والدتها للعلاج وسينتظر هو برفقة أبنائه الآخرين في غزة، موجها الشكر لمصر ورئيسها، ومؤكدا أنهما لايتأخران عن دعم وتلبية احتياجات غزة وشعبها .