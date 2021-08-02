صور للعملة البلاستيكية الجديدة بمصر.. هل يصعب تزييفها؟

نشرت وسائل إعلام مصرية صور العملات الجديدة من فئتي 10 و20 جنيها البلاستيكية، والمقرر إصدارها في نوفمبر المقبل من المطبعة الجديدة للبنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية.

وستطبع فئات النقد المصرية فئة 10 جنيهات و20 جنيها من مادة البوليمر المعروفة إعلاميا بـ"النقود البلاستيكية".





مادة اعلانية

وإنتاج فئات النقد الجديدة سيتم بأحدث خطوط إنتاج العملات في العالم وبمواصفات تأمين هي الأحدث على المستوى الدولي. وفق ما نقلت مواقع إخبارية مصرية عن مصادر مطلعة.

كما أوضحت المصادر أن الفئات الجديدة 10جنيهات و20 جنيها سيتم تداولها جنبا إلى جنب مع فئات النقد السارية.





يشار إلى أن النقود البلاستيكية تتميز بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، وبعمر افتراضي أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، وهي صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرا في التلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها.