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داهمتها أزمة قلبية.. وفاة عروس مصرية بعد زفافها بساعة

العروس الراحلة

داهمتها أزمة قلبية.. وفاة عروس مصرية بعد زفافها بساعة

كشف الأهالي أن الأطباء أخبروا عائلتها أن سبب الوفاة أزمة قلبية حادة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة -أشرف عبدالحميد

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خيّم الحزن على أهالي قرية ميدوم التابعة لمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف بعد وفاة عروس شابة عقب زفافها بساعة واحدة أثر أزمة قلبية مفاجئة داهمتها.

وخطف الموت العروس الشابة إسراء شعبان سعد القاضي، التي تبلغ من العمر 21 عاما، حيث فوجئ المدعوون بسقوطها، عقب انتهاء مراسم الزفاف ودخولها منزل الزوجية مغشيا عليها، وفارقت الحياة عقب نقلها للمستشفى.

العروس الراحلة
العروس الراحلة

وقال الأهالي إنه عقب توجه موكب العروس لمنزل الزوجية سمعوا صرخات واستغاثات، وباستطلاع الأمر تبين سقوط العروسة مغشيا عليها، وكانت مازالت ترتدي فستان الزفاف، حيث اعتقدوا أنها مصابة بحالة إعياء من مراسم الحفل، مضيفين أنه تم نقلها إلى المستشفى وهناك لفظت أنفاسها الأخيرة.

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وكشف الأهالي أن الأطباء أخبروا عائلتها أن سبب الوفاة أزمة قلبية حادة، مشيرين إلى أنه تم تشييع جثمان العروس في جنازة مهيبة شارك فيها حشد غفير من سكان القرية والقرى المجاورة.

وكتب عدد من أقارب العروس عبر صفحاتهم على مواقع التواصل: "لله الأمر من قبل ومن بعد، كانت عروسة في الدنيا، واليوم عروسة في الجنة، رحمها الله وغفر لها".

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